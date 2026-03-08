Crimen en La Victoria: Fiscalía abre investigación preliminar contra José Romero Durand por feminicidio en agravio de su pareja

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra José Romero Durand por el delito de feminicidio con agravantes en agravio de su pareja, Beatriz Carolina Huampiri Borda, quien fuera encontrada cercenada la tarde del sábado 7 de marzo en La Victoria.

El nuevo caso de feminicidio en el Perú, a vísperas del Día Internacional de la Mujer, ha causado una enorme conmoción en los familiares y amigos de la víctima, quien deja en la orfandad a sus dos menores hijas.

Diligencias a realizar para esclarecer el hecho

La fiscal provincial Graciela Muñoz Escobedo, de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho), será quien conduzca las diligencias a fin de esclarecer el hecho, tras la detención en flagrancia del investigado.

Entre las primeras acciones ordenadas por el despacho fiscal se encuentra el levantamiento del cadáver y la realización de la inspección técnico policial del lugar de los sucesos, en conjunto con los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria.

Asimismo, dispuso la visualización de las cámaras de videovigilancia de la zona, la revisión del equipo celular del detenido y la toma de declaraciones de testigos. Del mismo modo, se realizará la entrevista en cámara Gesell a los hijos de la pareja, con la finalidad de garantizar su protección durante el proceso judicial.

Desde el Ministerio Público señalan que lo actuado servirá para determinar las responsabilidades penales correspondientes, en caso de tipificarse que el caso es un feminicidio, según el Código Penal.

Pruebas serían más que contundentes

De acuerdo a la información brindada por el Cnel. PNP Gastón Alzamora Solorzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, el sujeto habría cometido el hecho el viernes 6 de marzo, logrando su captura en tiempo récord.

Según las primeras pesquisas, el presunto delito ocurrió en el tercer piso de un edificio de la cuadra 2 de la avenida Bausate y Meza. Un olor nauseabundo alertó a los vecinos del lugar, quienes dieron parte a la Policía Nacional del Perú, confirmado el terrible hallazgo con el pasar de las horas.

La autoridad policial detalló que el sujeto realizó la compra de una moledora; además, encontraron una caja de madera al interior de su domicilio. Según la teoría del caso, la intención de Romero Durand habría no dejar rastro del cuerpo de la madre de sus hijas.

Los allegados a la víctima exigen la máxima pena contra el presunto feminicida y que los menores puedan estar a salvo en todo momento.