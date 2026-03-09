Gobierno de José Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar oficializó hoy, lunes 9 de marzo, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 - 2028, a más de tres meses de su anuncio de refundación.

Tal como fuera anticipado por la primera ministra, Denisse Miralles, el último sábado, el dispositivo del Ejecutivo para hacerle frente a la delincuencia y el crimen organizado se encuentra enmarcado desde hoy en el Decreto Supremo N°. 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Oficialización tras su presentación ante el Conasec

Como se recuerda, previo a la aprobación de su censura por parte del Congreso de la República, el entonces presidente José Jerí encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), la misma que aprobó la propuesta del referido Plan Nacional, acordándose su elevación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación definitiva.

De acuerdo con el decreto, es un instrumento de gestión de "carácter estratégico y operativo" que orienta la acción del Estado en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, mediante objetivos estratégicos, intervenciones articuladas y un modelo de intervención por fases, con enfoque territorial y de gestión por resultados, orientado a reducir la incidencia de los delitos violentos y a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad a nivel nacional.

En ese sentido, su aplicación es obligatoria en los tres niveles de gobierno y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), así como para aquellas entidades públicas que, en el marco de sus competencias, intervienen de manera directa o complementaria en la prevención, control y lucha contra la criminalidad, conforme a lo dispuesto en el presente Plan.

Seguimiento y evaluación del Plan a cargo del Mininter

Dentro de lo establecido por el Gobierno, ordena al Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente decreto supremo, establezca los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional, los mismos que serán aprobados mediante resolución ministerial.

La implementación del Plan se efectúa con cargo al presupuesto institucional de los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos; Economía y Finanzas; Cultura, Educación y; Transportes y Comunicaciones.

Cabe señalar que, el presente decreto supremo y su Anexo, serán publicados en el transcurso del día en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación del Ciudadano (www.gob.pe), en la web del Mininter (www.gob.pe/mininter) y en las páginas de los ministerios involucrados.

De esta manera, el Ejecutivo aprueba el esperado dispositivo. La ciudadanía espera resultados inmediatos ante la constante ola de violencia que azota a diario al país, principalmente en Lima y Callao.