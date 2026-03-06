Crisis de gas natural se pudo evitar con un plan de contingencia, señala ingeniera

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la presidenta de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Maribel Fernández, manifestó que la crisis del gas natural se pudo evitar con un plan de contingencia. Habló también sobre la duda de quién se hará cargo de las pérdidas económicas que supone.

Nuevamente sin plan de contingencia

La dependencia energética de todo un país en manos de una sola empresa, en este caso Transportadora de Gas del Perú (TGP), evidencia el descuido por parte de anteriores Gobiernos por resolver esta problemática.

Así, la postura de la presidenta de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros del Perú, Maribel Fernández expone que el Perú no cuenta con políticas de Estado enfocadas en la contingencia y precisó que "estamos bastante improvisados" en el sector energético.

Indicó que el Perú es un país con potencial hidrocarburífero, mas la falta de infraestructura no permite este desarrollo el cual viene siendo postergado por décadas.

"Es un tema de infraestructura, de no tener un plan de contingencia para cualquier tipo de emergencia porque esto puede ser una falla humana como de la naturaleza; entonces ¿Cómo están estas infraestructuras actualmente, qué mantenimiento se le viene realizando?, cuestionó.

En ese sentido, indicó que se debe realizar un peritaje que determine cuáles son las medidas de mantenimiento al interior de esta empresa transportadora y todas aquellas que dispongan del manejo energético en el país.

Además, cuestionó quién sería el responsable de asumir las pérdidas millonarias: "¿El Estado, TGP?", refirió. Indicó que estas preguntas no están siendo respondidas por el Ejecutivo y la información se maneja de forma "muy cerrada".

Ejecutivo ha retrasado seguridad energética

Fernández expone que desde el Colegio de Ingenieros del Perú se han impulsado y presentado diversas alternativas a los gobernantes del país con el fin de impulsar la seguridad energética y la soberanía nacional a través de políticas energéticas.

"No es posible que cuando ya suceden estas cosas recién se hable de la seguridad energética. Hemos estado impulsando, los compromisos se dan pero al final no lo ejecutan", indicó.

Señaló que es ahí cuando el Estado debe cumplir su rol fundamental de gestionar y brindar solución ante estas problemáticas y considerando las diversas aristas.

Tantos Gobiernos en el cargo no han logrado gestionar el desarrollo energético en el país. La ingeniera Maribel Fernández indica que la acutal crisis por GNV pudo preverse con un plan de contingencia.