Adrián Villar irá al penal Castro Castro en SJL para cumplir prisión preventiva por nueve meses

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Es oficial. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, sea trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir prisión preventiva por nueve meses.

Será trasladado al penal Castro Castro tras evaluación del INPE

Villar Chirinos deberá ser internado mientras avanza la investigación por los tres delitos que se le imputan: homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

El miércoles 4 de marzo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el joven de 21 años tras acoger dicho pedido fiscal, al considerar que no se ha sustentado un arraigo y que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.

Este jueves, apenas horas después de conocer el fallo del PJ, una ambulancia acompañada de un patrullero trasladó a Villar desde la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en La Victoria, hasta el Penal Ancón II, donde ahora espera para ser trasladado a Castro Castro.

🚨 #AHORA | El INPE informa que el detenido Adrián Villar Chirinos fue clasificado en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, donde cumplirá el mandato de prisión preventiva de 9 meses por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar. pic.twitter.com/6lzvxpbnGN — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) March 7, 2026

Según la normativa vigente, la reclusión de toda persona privada de su libertad, dispuesta por el Poder Judicial, debe ceñirse a lo establecido en la "Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional".

En ese sentido, el acusado cumplió con el procedimiento respectivo: primero, personal especializado revisó su documentación y se le realizará, posteriormente, un exámen médico para conocer en qué condición de salud ingresará a un penal.

Además, será entrevistado por la Junta de Clasificación, integrada por un abogado un trabajador social y un psicólogo. Ellos, finalmente, determinaron el establecimiento penitenciario de Villar.

Entre los criterios que toma en cuenta la Junta para el internamiento, se encuentran: reincidencia y tipo de delito, entre otros.

Villar no pudo explicar por qué atropelló a Marzano

La audiencia de prisión preventiva en contra de Villar inició este martes, pero el juez Adolfo Farfán reprogramó la lectura del falló. En la primera sesión, cuando Farfán le preguntó sobre la razón por la cual arrolló a la deportista, el joven no supo responder con claridad.

"No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo", dijo Villar Chirinos.

Este viernes, el INPE confirmó que Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, será trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir prisión preventiva por nueve meses por tres delitos.