Rayo mata 25 alpacas y deja sin sustento a madre de familia en Ayacucho: "Lo perdí todo en segundos"

Una escena de dolor y desesperación golpea a una familia campesina en la región Ayacucho. Más de 25 alpacas murieron tras la caída de un rayo, dejando sin su principal sustento a una madre de familia que dependía de la crianza de estos animales para sobrevivir.

El hecho ocurrió en el anexo Aluzpampa, ubicado en el distrito de Huacaña, en Ayacucho. Según pobladores de la zona, la descarga eléctrica cayó en medio del pequeño rebaño mientras los animales se encontraban pastando, provocando su muerte casi inmediata.

La afectada fue identificada como Felicitas Huamani Medina, una humilde madre de familia que durante años se dedicó a criar alpacas para mantener su hogar.

El impacto del rayo ocurrió alrededor de las tres de la tarde, en medio de una tormenta eléctrica que sorprendió a los pobladores del lugar. La descarga fue tan fuerte que acabó con la vida de prácticamente todo el rebaño, dejando a la mujer devastada.

De acuerdo con el portal regional Jornada, la pérdida representa un duro golpe para la economía familiar, ya que las alpacas eran el único ingreso que tenía la madre de familia.

Un sustento que desapareció en segundos

En las zonas altoandinas del país, la crianza de alpacas no solo forma parte de la vida diaria de las familias, sino que también representa su principal actividad económica. La venta de lana, crías y derivados permite cubrir gastos básicos del hogar.

Por ello, perder más de veinte animales significa años de trabajo que desaparecen en cuestión de segundos.

Vecinos del sector señalaron que el rayo cayó directamente en el lugar donde los animales se encontraban reunidos. La descarga eléctrica se propagó por el suelo húmedo, lo que provocó que varios murieran al mismo tiempo.

La escena fue devastadora. Los animales quedaron tendidos en el campo, mientras su dueña observaba con impotencia lo ocurrido.

Piden ayuda para volver a empezar

Tras la tragedia, la familia espera recibir apoyo de las autoridades y de la población para poder recuperarse de la pérdida. La esperanza de la mujer es volver a formar su pequeño rebaño y retomar la actividad que durante años sostuvo a su hogar.

En comunidades rurales como las de Ayacucho, los fenómenos naturales pueden destruir en minutos el trabajo de toda una vida. Por eso, los pobladores piden que las autoridades evalúen la situación y brinden algún tipo de ayuda.

Mientras tanto, Felicitas Huamani intenta reunir fuerzas para seguir adelante. Aunque el golpe ha sido duro, mantiene la esperanza de que la solidaridad le permita volver a empezar y reconstruir el pequeño patrimonio que perdió tras la caída del rayo.