Derrumbe en Huánuco: lluvias destruyen vivienda y muere una familia mientras dormía

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una noche que debía ser tranquila terminó en una escena de dolor en el barrio Pampa Florida, en el distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes, región Huánuco. Las intensas lluvias registradas en la zona provocaron el colapso de una vivienda de material rústico, causando la muerte de tres integrantes de una misma familia que descansaban en el interior de su hogar.

Las víctimas fueron identificadas como Raymundo Jaramillo Culla (42), Claudia Romero Suárez (34) y su pequeño hijo Eliot, de apenas 2 años. Según los primeros reportes, la casa no resistió la fuerza de las precipitaciones que se vienen registrando en la zona altoandina y cedió repentinamente durante la madrugada.

El desplome ocurrió en cuestión de segundos. La estructura se vino abajo mientras la familia dormía, atrapando a los padres y al menor bajo los escombros. Vecinos del sector se despertaron por el fuerte estruendo y salieron rápidamente a ayudar, pero la magnitud del derrumbe impidió que pudieran salvarlos a tiempo.

El hecho ha generado profunda conmoción entre los pobladores del distrito, donde muchos hogares están construidos con materiales vulnerables a las lluvias intensas.

Un niño sobrevivió de milagro

En medio de la tragedia, un hecho que muchos vecinos describen como un verdadero milagro marcó la escena. Un niño de 10 años logró sobrevivir porque su cama no fue alcanzada por los escombros, a pesar de que gran parte de la vivienda quedó completamente destruida.

El menor presenció la devastadora escena y quedó en estado de shock tras lo ocurrido. También se informó que otro niño de la familia logró sobrevivir al derrumbe.

La tragedia dejó a ambos menores sin sus padres, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y autoridades sobre su situación.

Autoridades brindan apoyo tras la tragedia

Tras lo ocurrido, distintas entidades del Estado iniciaron coordinaciones para brindar asistencia a los menores sobrevivientes y a la familia afectada. El caso también evidenció la vulnerabilidad de muchas viviendas rurales frente a las fuertes lluvias que afectan cada año a varias regiones del país.

Las autoridades locales y equipos de emergencia llegaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate y evaluación de daños. Asimismo, se vienen articulando acciones para brindar apoyo social y psicológico a los niños que sobrevivieron a la tragedia.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también coordina medidas de apoyo para los menores, quienes ahora enfrentan una difícil situación tras la pérdida de sus padres.

Mientras tanto, en Tantamayo el dolor sigue presente entre los vecinos, quienes aún no pueden creer que una familia completa haya perdido la vida mientras dormía, en una tragedia provocada por las lluvias que azotan la zona.