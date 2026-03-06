Golpe a la microcomercialización: Detienen a sujeto con más de 4 kilos de marihuana en Arequipa

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional intervino a un sujeto identificado como James Valdéz Orellana (38) con más de cuatro kilos de marihuana en Moquegua. Llevaba una caja con paquetes tipo ladrillo que tenía pensado llevar a Arequipa.

Más de 4 kilos marihuana intervenidos

Golpe contra la microcomercialización de droga. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un sujeto con una gran cantidad de estupefacientes que estaba destinado para su comercialización en diversos partes del país, principalmente el departamento de Arequipa.

El sujeto fue identificado como James Valdéz Orellana hombre que fue intervenido en la ciudad de Moquegua cuando transportaba aproximadamente 4 kilos y medio de marihuana.

La intervención policial dio con la captura de Valdéz y con la inspección al interior del vehículo se encontró una caja en la que se encontraban los estupefacientes envueltos en paquetes tipo ladrillo.

Según informó el comandante PNP, Percy Gómez Roca, jefe de la comisaría central de Moquegua, informó que la captura se dio tras trabajo de inteligencia seguida contra el sujeto.

Así, se tuvo conocimiento que un sujeto iba a trasladar droga hacia una central de minivanes que tenían como destino la Ciudad Blanca. Así, en la avenida del Ejército se logró divisar al sujeto.

La captura se dio en flagrancia delictiva pues en el momento de la intervención el hombre se disponía a distribuir la mercadería ilegal hacia sus destinatarios.

El sujeto fue trasladado hacia la comisaría PNP de Moquegua, mientras que las autoridades policiales anunciaron que se incrementaran los operativos para erradicar la microcomercialización de droga en la ciudad sureña.

Lucha contra el narcotráfico

En una mayor escala, agentes de la PNP capturaron a cuatro sujetos que tenían en su poder más de 430 'quetes' de clorhidrato de cocaína el pasado fin de febrero.

De acuerdo a la información policial, la mercancía ilícita estaría valorizada en más 11 millones de dólares y tenía como destino Estados Unidos.

En la conferencia de prensa, el general Leivi Antonio Huamán Gaza, director de la Dirección Antidrogas de la PNP, indicó que las personas detenidas con este fuerte cargamento tenía como objetivo llegar hasta Molledo en Arequipa. Posterior a ello, se emprendería un viaje marítimo con destino hacia Norteamérica.