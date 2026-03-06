¡VARADA EN EL PARAÍSO! Melissa Klug no puede salir de Maldivas por el conflicto en Medio Oriente

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que empezó como unas vacaciones de ensueño terminó convirtiéndose en una experiencia tensa para Melissa Klug. La empresaria peruana se encuentra actualmente en las Maldivas, desde donde compartió su inquietud al no poder regresar al país.

La situación se relaciona con el conflicto armado en Medio Oriente iniciado a fines de febrero, cuando ataques militares entre potencias regionales provocaron una fuerte escalada bélica y obligaron a varios países a cerrar su espacio aéreo por razones de seguridad.

Como consecuencia de esta crisis, múltiples aerolíneas suspendieron rutas y miles de vuelos fueron cancelados, afectando aeropuertos clave del Golfo, que suelen ser puntos de conexión para viajeros que salen o regresan de destinos turísticos como las Maldivas.

Ante este panorama, Klug explicó que su retorno al Perú se ha vuelto complicado. Según relató en sus redes sociales, los cambios en los itinerarios y la falta de rutas disponibles la mantienen varada en el archipiélago asiático.

Capturas revelan su preocupación

El programa "América hoy" compartió capturas de una conversación que sostuvo con la empresaria, quien reveló que está viviendo una pesadilla mientras espera poder volver al país. En uno de sus mensajes dejó claro que la situación la tiene inquieta y lamentó que su cumpleaños número 42 termine de esta manera.

La empresaria se encontraba disfrutando de su viaje por Asia y Europa en los últimos días, compartiendo imágenes de playas paradisíacas y experiencias turísticas.

Incluso había llamado la atención de sus seguidores al mostrar videos nadando junto a tiburones en las aguas cristalinas de las Maldivas, una experiencia que calificó como parte de su proceso personal de relajación y sanación.

Sin embargo, la crisis geopolítica cambió el panorama de miles de viajeros alrededor del mundo. El cierre de rutas aéreas en varios países del Golfo generó retrasos, cancelaciones y pasajeros varados en diferentes destinos turísticos del planeta.

Un conflicto que afecta incluso al turismo

El caso de Melissa Klug refleja cómo los conflictos internacionales pueden tener consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de las personas, incluso de quienes se encuentran a miles de kilómetros del epicentro de la crisis.

La paralización de vuelos y las restricciones en el espacio aéreo han impactado el turismo global y han dejado a numerosos viajeros a la espera de soluciones para poder regresar a sus países.

En medio de la incertidumbre, Klug mantiene la esperanza de encontrar pronto una ruta que le permita volver al Perú y dar por terminado un viaje que, inesperadamente, pasó del paraíso a la preocupación.