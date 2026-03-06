RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Conflicto internacional complica vuelos

¡VARADA EN EL PARAÍSO! Melissa Klug no puede salir de Maldivas por el conflicto en Medio Oriente

La empresaria e influencer Melissa Klug vive momentos de incertidumbre durante su viaje a las paradisíacas islas Maldivas, luego de que el conflicto armado en Medio Oriente provocara el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos

Melissa Klug queda varada en Maldivas debido a conflicto en Medio Oriente
Melissa Klug queda varada en Maldivas debido a conflicto en Medio Oriente Composición Exitosa

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Lo que empezó como unas vacaciones de ensueño terminó convirtiéndose en una experiencia tensa para Melissa Klug. La empresaria peruana se encuentra actualmente en las Maldivas, desde donde compartió su inquietud al no poder regresar al país.

La situación se relaciona con el conflicto armado en Medio Oriente iniciado a fines de febrero, cuando ataques militares entre potencias regionales provocaron una fuerte escalada bélica y obligaron a varios países a cerrar su espacio aéreo por razones de seguridad. 

Como consecuencia de esta crisis, múltiples aerolíneas suspendieron rutas y miles de vuelos fueron cancelados, afectando aeropuertos clave del Golfo, que suelen ser puntos de conexión para viajeros que salen o regresan de destinos turísticos como las Maldivas.

Ante este panorama, Klug explicó que su retorno al Perú se ha vuelto complicado. Según relató en sus redes sociales, los cambios en los itinerarios y la falta de rutas disponibles la mantienen varada en el archipiélago asiático.

Capturas revelan su preocupación

El programa "América hoy" compartió capturas de una conversación que sostuvo con la empresaria, quien reveló que está viviendo una pesadilla mientras espera poder volver al país. En uno de sus mensajes dejó claro que la situación la tiene inquieta y lamentó que su cumpleaños número 42 termine de esta manera.

Shirley Arica alborotó set de EEG con sensual baile: Modelo integró equipo de 'Bienvenida la tarde'
Lee también

Shirley Arica alborotó set de EEG con sensual baile: Modelo integró equipo de 'Bienvenida la tarde'

La empresaria se encontraba disfrutando de su viaje por Asia y Europa en los últimos días, compartiendo imágenes de playas paradisíacas y experiencias turísticas.

 Incluso había llamado la atención de sus seguidores al mostrar videos nadando junto a tiburones en las aguas cristalinas de las Maldivas, una experiencia que calificó como parte de su proceso personal de relajación y sanación.

¡Impacto en la TV! Galán de "Rubí" ahora vende paltas tras la falta de trabajo en la televisión
Lee también

¡Impacto en la TV! Galán de "Rubí" ahora vende paltas tras la falta de trabajo en la televisión

Sin embargo, la crisis geopolítica cambió el panorama de miles de viajeros alrededor del mundo. El cierre de rutas aéreas en varios países del Golfo generó retrasos, cancelaciones y pasajeros varados en diferentes destinos turísticos del planeta.

Un conflicto que afecta incluso al turismo

El caso de Melissa Klug refleja cómo los conflictos internacionales pueden tener consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de las personas, incluso de quienes se encuentran a miles de kilómetros del epicentro de la crisis.

La paralización de vuelos y las restricciones en el espacio aéreo han impactado el turismo global y han dejado a numerosos viajeros a la espera de soluciones para poder regresar a sus países.

Francesca Montenegro IMPACTA al reaparecer luego de dictarse prisión preventiva contra Adrián Villar
Lee también

Francesca Montenegro IMPACTA al reaparecer luego de dictarse prisión preventiva contra Adrián Villar

En medio de la incertidumbre, Klug mantiene la esperanza de encontrar pronto una ruta que le permita volver al Perú y dar por terminado un viaje que, inesperadamente, pasó del paraíso a la preocupación.

Temas relacionados aeropuertos conflicto en el Medio Oriente Melissa Klug regresar al país vuelos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA