130 peruanos están empadronados en Irán, señala embajador Pedro Bravo: "Algunos pedirán ser evacuados"

La crisis en el Medio Oriente ha generado que millones de personas queden damnificados y eso incluye a ciudadanos peruanos. Por ello, Exitosa conversó con el embajador Pedro Bravo Carranza quien brindó detalles de las acciones a tomar con nuestros compatriotas en esa zona.

130 peruanos fueron empadronados y podrían ser evacuados

De acuerdo a su versión, todos los peruanos dentro del territorio iraní han sido plenamente encontrado e identificados. A su vez, reveló que nuestro país no cuenta con una embajada diplomática en dicha nación por lo que se utiliza la agencia de Chile para poder contactar a los connacionales.

"No hubo un pedido de evacuación inmediata. Ya están empadronados y se está esperando es la decisión de ellos si es que deciden ser evacuados ya tenemos los contactos. No tenemos embajada ahí, la embajada que cubre es la embajada en Turquía y lo que se hace es utilizar un país amigo que es la de Chile", indicó.

En esa misma línea, Bravo Carranza reveló que no todo este grupo de peruanos busca ser evacuados ya que muchos de ellos son mujeres con sus hijos quienes se encuentran casados con residentes iraníes.

Eso sí, en caso decidan abandonar el país, ya tienen los contactos para hacerlo, la ruta trazada y solo esperan su autorización para llevar a cabo este plan.

"Tan pronto obviamente lo indiquen lo haremos, ya tenemos una ruta trazada que es a través de Azerbaiyán. Son 130, pero no creemos que vayan a salir todos obviamente. La mayor parte son mujeres con sus hijos casados con iraníes. Tomaron la buena decisión de inscribirlos como peruanos y eso le da posibilidad de salir y ser evacuados", añadió.

10 peruanos fueron evacuados en Israel

En Israel la situación fue similar ya que en las últimas horas un grupo de 10 peruanos fueron evacuados gracias a una gestión realizada en Egipto. Los peruanos estuvieron en la ciudad de Ammán donde permanecerán hasta ser puestos a buen recaudo.

"El grupo cruzó el paso fronterizo de Allenby hacia Jordania, con asistencia de la Embajada del Perú en Israel, y luego se trasladó a la ciudad de Ammán, con la supervisión del candidato a Cónsul Honorario del Perú en Amán y la gestión de la Embajada de Egipto", revelaron.

En resumen, 130 peruanos fueron empadronados en Irán y podrían ser evacuados en cualquier momento a raíz del conflicto en Medio Oriente.