Shirley Arica alborotó set de EEG con sensual baile: Modelo integró equipo de 'Bienvenida la tarde'

El reality de competencia 'Esto es Guerra' sigue marcando la pauta en la pantalla y ayer se consolidó como el programa más visto de la televisión nacional gracias a la presencia de Shirley Arica quien alborotó el set al formar parte del equipo 'Bienvenida la tarde' y de realizar un sensual baile en la ducha.

El reality producido por Pro Tv, y se emite en América Televisión alcanzó los 16 puntos de rating, siendo número uno y superando ampliamente a la competencia. Luego, le siguiendo 'Los otros Concha 2' con 15.9; 'Luz de luna 4' alcanzó 14 puntos y 'Yo soy' tuvo 7.4 puntos.

Shirley Arica impresionó con sensual baile

La modelo Shirley Arica reapareció en la televisión como parte del equipo 'Bienvenida tu tarde' y se mostró muy activa en las competencias, señalando que está preparada para seguir entreteniendo al público con los diversos retos.

Asimismo, el equipo de 'Bienvenida tu tarde' logró imponerse en unos de los retos que tuvieron y para sorpresa de muchos se llevaron un premio.

A su vez, la modelo, quien recientemente fue relacionada con Carlos Alcántara, sorprendió a más de uno al realizar un sensual baile en la ducha mientras recibía uno de los castigos del reality.

Gracias a ello, el programa de ayer nuevamente se dio la competencia entre los tres más importantes realities del país como son 'Esto es Guerra', 'Combate' y 'Bienvenida tu tarde'; y donde estuvieron como invitados en la conducción Laura Huarcayo y La Carlota.

Patricio y Rosángela también se robaron el show

Recordemos que el último miércoles, los guerreros Patricio Parodi y Rosángela Espinoza dejaron a todos sorprendidos al participar en un reto de actuación donde se dieron un beso muy apasionado, y muchos especulan que entre ambos existiría algo más que una amistad.

Tras esto, Flavia López, señaló que eso no le ha incomodado pues es parte del trabajo en el reality de competencia.

"Estoy tranquila. No me ha molestado, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo la modelo.

En resumen, Esto es Guerra volvió a quedarse con la preferencia del público luego de invitar a integrantes de los desaparecidos programas 'Combate' y 'Bienvenida la tarde. Shirley Arica sorprendió a más de uno al realizar un sensual baile en la ducha tras recibir un castigo dentro del reality.