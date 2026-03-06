Nueva ola de CALOR en Lima se extendería más días de lo previsto, advierte Senamhi

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos limeños aun soportarán elevadas temperaturas unos días más. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que Lima ya registra una nueva ola de calor en distritos atípicos a los tradicionalmente más cálidos.

Según declaró el ingeniero Erick Rojas, miembro de Senamhi, a Andina, sus estaciones en Jesus María y La Molina acumulan varios días consecutivos bajo estas condiciones climáticas.

Por ejemplo, Jesús María registró este jueves 5 de marzo su quinto día consecutivo de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C. En tanto, La Molina, localidad caracterizada por sus altas temperaturas, alcanzó su cuarto día con 31.8 °C. Otro distrito cálido como Carabayllo reportó 31 °C.

Pero hubo un distrito que ha sorprendido ampliamente con recientes registros atípicamente elevados este viernes 6 de marzo: San Borja, que alcanzó los 33°C. Esto se debe a que, según explicó Rojas, en determinados días, algunos distritos céntricos pueden registrar valores superiores.

Esto ocurre porque en zonas como San Borja, San Luis o La Victoria suelen despejarse más rápido que distritos cercanos al litoral, como San Miguel. Esto permite una mayor exposición de las personas al brillo solar.

Además, en distritos céntricos de Lima, se presentan factores que favorecen el incremento del calor, como una menor circulación de vientos y mayor concentración de edificaciones, contribuyendo a retener la temperatura.

En contraparte, en distritos de Lima Norte, como Carabayllo, existe una mayor cantidad de áreas abiertas y despejadas que facilitan la ventilación.

El Senamhi registró 34.5 °C, la cifra más elevada desde 1998, en medio de una intensa ola de calor.

¿Hasta cuándo se extenderá la ola de calor en Lima?

El especialista del Senamhi advirtió, sin embargo, que la ola de calor en la capital se mantendrá durante los próximos días y podría extenderse hasta el 12 de marzo.

Luego de esa fecha, se generaría y ligero descenso de las temperaturas y una sensación de mayor frescura debido al ingreso de vientos del sur en algunos sectores de Lima Metropolitana.

Es importante recordar que la diferencia entre la temperatura del aire y la corporal de una persona, conocida como sensación térmica, es de 2 y 3 grados por encima de la temperatura indicada por el Senamhi.

Recomendaciones para ahorrar energía

Los especialistas señalan que el secreto está en usar los equipos de manera eficiente. Dependiendo del artefacto, existen diversas recomendaciones para que su uso no conlleve a un consumo excesivo de electricidad.

Ventiladores : Colocarlos cerca de ventanas o puertas para favorecer la circulación del aire. Evitar dejarlos encendidos en habitaciones vacías.

: Colocarlos cerca de ventanas o puertas para favorecer la circulación del aire. Evitar dejarlos encendidos en habitaciones vacías. Aire acondicionado: Mantener la temperatura entre 22 y 24 °C. Cada grado menos puede aumentar el consumo en un 8%.

También resulta vital realizar un correcto mantenimiento, limpiar filtros y revisarlos periódicamente para que funcionen sin sobrecarga.