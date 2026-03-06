Bombardeo sorpresa destruye guarida de "Mono Tole": EE.UU. y Ecuador golpean base narco ligada a disidencias de las FARC

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un golpe militar contra una base clave del narcotráfico

Un operativo militar coordinado entre Ecuador y Estados Unidos terminó con la destrucción de un campamento vinculado al grupo criminal conocido como Comandos de la Frontera, organización relacionada con disidencias de las antiguas FARC.

La intervención fue posible tras labores de inteligencia y reconocimiento militar, que permitieron ubicar una infraestructura usada por la organización para operar en la zona selvática.

De acuerdo con información oficial, el lugar funcionaba como área de descanso del cabecilla conocido como "Mono Tole" y como centro de entrenamiento para narcotraficantes.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa ecuatoriano, "con información obtenida a través de labores de inteligencia y con apoyo de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar, que permitió ubicar y bombardear un área campamentaria perteneciente al grupo narco criminal Comandos de la Frontera".

El campamento tenía una capacidad considerable. Las autoridades indicaron que podía albergar y entrenar hasta a 50 integrantes vinculados al narcotráfico, lo que lo convertía en un punto estratégico dentro de la estructura criminal.

Para ubicar el sitio, las fuerzas militares realizaron varias misiones de reconocimiento que incluyeron drones, aeronaves, helicópteros y personal especializado. Una vez confirmada la ubicación, se ejecutó el ataque que terminó destruyendo completamente la infraestructura.

Tras el bombardeo, unidades militares realizaron un rastrillaje en la zona intervenida. Durante estas inspecciones se encontraron armas, municiones y otros indicios vinculados a actividades ilícitas, lo que reforzó la hipótesis de que el lugar era usado como base logística del grupo criminal.

El operativo forma parte de una estrategia regional para debilitar la capacidad operativa de organizaciones narcotraficantes que se mueven entre varios países, aprovechando zonas de difícil acceso.

El lugar del ataque y los detalles de la operación

Las autoridades confirmaron posteriormente que el bombardeo se realizó en la provincia amazónica de Sucumbíos, una zona ubicada en la frontera con Colombia y considerada estratégica para las rutas del narcotráfico.

El campamento estaba en el cantón Cascales, sector Santa Rosa, donde el grupo criminal mantenía uno de sus llamados "anillos de seguridad" para proteger a sus cabecillas y entrenar a nuevos integrantes.

La intervención militar se ejecutó el 6 de marzo de 2026, dentro de las operaciones de seguridad impulsadas por el gobierno ecuatoriano para combatir a las organizaciones narco criminales que operan en la región.

Según las autoridades, el objetivo de estas acciones es recuperar el control territorial y evitar que las mafias utilicen la frontera como plataforma para el narcotráfico internacional.