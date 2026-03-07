Examen de admisión de San Marcos se desarrolló con normalidad: Casa de estudios habilita buses para postulantes

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 7 de marzo, se llevó a cabo la primera fecha del examen de admisión 2026 - II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la cual se realizó con total normalidad. Y es que a pesar de la crisis energética que atraviesa Lima por la falta de GNV, la casa de estudios anunció que la evaluación seguirá adelante de acuerdo a lo programado.

Examen de admisión de San Marcos se desarrolló con normalidad

Exitosa llegó hasta la sede principal de la Decana de América para constatar la llegada de los postulantes y la realización de las pruebas. Según lo ya indicado, esta primera fecha fue para los que busquen ingresar a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Incluso, una madre de familia saludó la decisión de la Universidad San Marcos de seguir adelante con el proceso de admisión a pesar de las recientes disposiciones anunciadas por el gobierno. Una de ellas fue suspender las clases presenciales de colegios, institutos y universidades y que pasen a modalidad remota por los próximos días.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La jornada del examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realizó con total normalidad este fin de semana. La evaluación no fue suspendida, pese a la crisis del combustible que afecta al país, permitiendo que miles de... pic.twitter.com/1CfIshM4Cm — Exitosa Noticias (@exitosape) March 7, 2026

Es importante precisar que las evaluaciones continuarán este domingo 8 de marzo, sábado 14 y el domingo 15 del mismo mes. En estas jornadas, se abrirán cupos para las carreras dentro de Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias de la Salud y para la Escuela Profesional de Medicina Humana.

San Marcos habilita buses para sus postulantes

Luego de anunciar que el proceso de admisión se llevará a cabo con total normalidad, la casa de estudios no fue ajena a la problemática por la falta de gas natural por lo que habilitó buses en distintas partes de Lima para todos sus postulantes.

Las unidades fueron distribuidas en los puntos más importantes de la capital los cuales fueron detallados en un reciente comunicado. Estos iniciarán su recorrido desde las 4:30 a.m. para garantizar que los futuros cachimbos lleguen a la avenida Venezuela sin problemas.

Buses de San Marcos y sus rutas:

Santa Anita: Puente Santa Anita, ubicado en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón con Evitamiento.

SJL: Metro de Próceres, ubicado en la avenida Próceres de la Independencia 1632.

Cercado de Lima: Estación Grau, ubicado cruce de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón.

Independencia: Estación Naranjal, ubicado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Alisos.

En resumen, el examen de admisión de la Universidad de San Marcos se realizó con normalidad pese a la crisis energética. Además, la casa de estudios habilitó buses para sus postulantes en diversas partes de Lima.