Trump propone alianza militar con presidentes americanos contra el narcotráfico

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una alianza militar con presidentes latinoamericanos durante la realización de la cumbre 'Shields of the Americas' realizada en la ciudad de Miami.

Entre las propuestas más resaltantes se encuentra la propuesta de enviar ataques con misiles directos hacia "el líder más importante" de cada país sudamericano.

Propone lanzar misiles en Sudamérica

La cumbre 'Shields of the Americas' ha reunido a las principales autoridades gubernamentales de los países de América tras la invitación de la Casa Blanca con el fin de abordar en conjunto una alianza militar.

Así, Donald Trump anunció la intención de conformar un acuerdo regional con los países americanos enfocada en la seguridad del continente. "Declaramos colectivamente la formación de una nueva alianza militar para acabar con las bandas criminales", indicó en conferencia.

El presidente norteamericano denominó el encuentro como "la primera reunión de presidentes patrióticos de derecha" con el fin de enfrentar los "estragos" causados en la región por el accionar de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, narcoterrorismo, crimen organizado y redes criminales transnacionales.

En ese sentido, sin medias tintas, el presidente norteamericano propuso su intención de mandar ataques directos hacia los cabecillas del narcotráfico más importantes de cada país en la región.

"Ustedes están en peligro, pero trabajaremos con ustedes para hacer lo necesario. Nosotros usamos misiles, si quieren puedo mandar un misil directo al líder narco más importante de su país: PIUM y explota en el living de su casa y ese es el fin del cabecilla del cartel", indicó.

Califica esta alianza como un "Escudo Americano" el cual contaría con la intervención militar estadounidense en los países sudamericanos, bajo el consentimiento de estos.

¿Quiénes participaron en la conferencia?

La conferencia contó con diversas autoridades gubernamentales de América del Sur contando con la participación de presidentes como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre otras personalidades. También contó con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Así, este sábado 7 de marzo se dio la conformación de una alianza con la participación de 17 países americanos con el fin de acabar con los narcotraficantes en la región. El encuentro se enmarca dentro de la 'Doctrina Monroe' donde promueve la intervención militar siguiendo los lineamientos de Washington en América.

Este sábado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una alianza con presidentes americanos con el fin de contrarrestar a las organizaciones criminales en la región.