Moza SALVA LA VIDA de madre de presidente sudamericano tras sufrir atragantamiento cuando almorzaba

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madre de un mandatario sudamericano vivió momentos de tensión tras ser víctima de asfixia mientras se encontraba comiendo en un restaurante. Ante esta emergencia fue socorrida por una joven que de manera inmediata realizó un movimiento logrando que la mujer pueda recuperar la respiración normal.

Salvan la vida de la mamá de un jefe de Estado sudamericano

Ana María Palacios, madre del presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento gastronómico almorzando cuando de pronto se atragantó con un langostino que obstruía sus vías respiratorias.

Una moza que se encontraba presente en el lugar se percató que la comensal no podía respirar y tras un fallido intento de toser procedió a ayudarla aplicando la maniobra de Heimlich. Gracias a su intervención, la agraviada logró expulsar el alimento y recuperar la respiración normal, evitando lo que pudo haber sido una tragedia.

El hecho se suscitó el último jueves 5 de marzo y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales. En este se observa como la progenitora del gobernante paraguayo se levanta de su asiento y solicita ayuda a la empleada, quien no dudó en auxiliarla.

Luego de salvar la vida a la madre del presidente, ella tomó agua y volvió a comer su almuerzo, se retiró del lugar y le agradeció. Después, los medios de comunicación buscaron quién hizo tal acto heroico para ayudar a la madre del presidente Santiago Peña.

¿Quién fue la mujer que auxilió a la mamá del presidente paraguayo?

Fue así que, en diálogo con el medio NPY, se conoció que la mujer se llama Marta Aguayo, quien más allá de desempeñarse como camarera en el restaurante donde ocurrió el hecho, es voluntaria de la Cruz Roja y técnica paramédica.

"Yo le estaba mirando a mi cliente y cuando veo su reacción, que empuja la mesa y empieza a tener como burbujas en la boca, le preguntó si estaba bien pero no me contesta", relató la fémina.

Además, al notar que la mujer no podía responder, la trabajadora activó sus conocimientos en primeros auxilios."Cuando veo que se está asfixiando le hago la maniobra de Heimlich. En ese momento logró expulsar lo que estaba tapando la vía de respiración; un langostino un poco grande es lo que se le quedó atorado", detalló.

Comentó que el presidente Santiago Peña se comunicó con ella vía WhatsApp para expresarle su gratitud y manifestar su deseo de conocerla personalmente. Actualmente, Marta espera que esta visibilidad le permita cumplir su sueño de profesionalizarse en enfermería.

Es así que, una mesera salvó la vida de la madre del presidente de Paraguay cuando se atragantó almorzando en las inmediaciones de un restaurante. La mujer que la auxilió le aplicó la obra Heimlich.