Crisis en Petroperú: "Gobiernos patearon el problema para no asumir responsabilidades", afirma exministro de Economía

Tras el Decreto de Urgencia que emitió el Ejecutivo para la reorganización de Petroperú a cargo de Proinversión, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, saludó la decisión y afirmó que, finalmente, un gobierno afronta la crisis de la petrolera.

Responsabiliza a gobiernos anteriores por agudización de crisis

En medio de la polémica, Castilla sostuvo, en entrevista con Exitosa, que varios gobiernos han "pateado" la problemática de Petroperú a administraciones posteriores para evadir responsabilidades y que la práctica se hizo costumbre.

"Lo más fácil era darle liquidez o líneas de crédito, garantías para no enfrentar lo que el gobierno está ahora enfrentando, que es una ola de rechazos de algunas personas que quieren mantener el status quo", aseguró.

Este aplazamiento, según el exfuncionario, respondería a una "falta de voluntad política" por parte de gestiones anteriores. En ese sentido, destacó que el gobierno de José Jerí sí la tiene y que está dispuesto a "iniciar un proceso que es duro, pero ineludible".

Gobierno de José Jerí lanzó decreto de urgencia sobre Petroperú horas antes de inicio del 2026.

En respuesta a las críticas a la reciente medida, que requiere de más 380 millones de soles para costear el plan de reorganización patrimonial y operativa y la reducción de planilla, Castilla señaló que la estatal ha asumido mayores costos.

"Esto no es nada comparado con el costo que ha significado Petroperú en los últimos dos años, casi 18 mil millones de soles. Desde los últimos dos años, la empresa ha gastado 280 millones de soles en beneficios laborales, mucho más de lo que ahora se está dando", detalló.

Respecto a dicha cifra, sostuvo que el 55% de estos beneficios laborales no iba a sueldos, sino a 80 tipos de bonificaciones y tratamientos preferenciales para los funcionarios de Petroperú.

Exministro saludó decisión "valiente" del gobierno de Jerí

El extitular de Economía defendió la transferencia de 240 millones de soles que dispone el reciente decreto, destinada a "solventar un programa agresivo de compra de renuncias al personal".

En ese sentido, condenó los cuestionamientos de la decisión de la ministra de Economía, Denisse Miralles, y del Gobierno, que calificó como "valiente y arriesgada". Además, exhortó a "parar esta sangría de recursos".

"Se ha tomado una decisión que he considerado valiente, arriesgada por lo que está en juego. Justamente ese es el tipo de actitud que requeríamos ver en el Ministerio de Economía, que se compre el pleito y que de una vez tome una decisión", manifestó.

