Tragedia en VMT: Mujer pierde la vida tras intentar rescatar a su esposo de un incendio en su vivienda

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a las repetidas advertencias de las autoridades, durante las celebraciones de año nuevo se registraron decenas de incendios en todo Lima. Uno de ellos ocurrió en Villa María del Triunfo dejando como lamentable saldo la muerte de una mujer de 68 años.

Mujer muere en incendio tras intentar salvar a su esposo

De acuerdo a uno de los familiares, todos se encontraban compartiendo un ameno momento durante la madrugada del 1 de enero del 2026. De pronto, uno de ellos se percató que desde el fondo del inmueble comenzó a salir humor por lo que de inmediato intentó apagar las llamas que ya estaban consumiendo todas las pertenencias.

Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficiente por lo que el fuego creció de manera exponencial en cuestión de segundos. Fue en ese momento que la víctima, identificada como Catalina Palero ingresó al cuarto de su esposo con la intención de ponerlo a buen recaudo..

"Yo ingresé porque olía a humo y cuando ingresé me di con la sorpresa de que al fondo ya se estaba quemando. Patee la puerta, traté de apagarlo y el fuego se levantaba más", indicó a América.

Lamentablemente, la mujer de 68 años no pudo salir a tiempo por lo que fue alcanzada por las lenguas de fuego perdiendo la vida en el lugar.

"Ella entró y lo estuvo llamando para que saliera porque no despertaba. Luego imagino que como ya se prendía todo, algo le habrá caído y ya no salió", añadió.

Culpan a la intermitencia en el fluido eléctrico

El familiar también indicó que el siniestro podría haberse iniciado por la inestabilidad de la energía eléctrica en esta zona de Villa María del Triunfo. Incluso, aseguró que los electrodomésticos han sufrido desperfectos a raíz de esta problemática.

"Varios vecinos de acá pueden decir y constatar que hasta los artefactos se han malogrado. Muchas veces se va viene, les reclaman, no nos hacen caso, como ahora que ni siquiera han cortado la energía y hay cables pelados", finalizó.

En esa misma línea, los familiares aseguraron haber perdido todas sus pertenencias en este siniestro por lo que pidieron ayuda económica no solo para comenzar de cero, sino para retirar el cuerpo de la víctima que aún se encuentra en la morgue.

De esta manera, una mujer perdió la vida tras intentar salvar a su esposo durante un incendio que consumió su vivienda en Villa María del Triunfo.