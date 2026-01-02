ANP reporta 458 ataques contra la libertad de prensa en el 2025: "El año más letal para el periodismo"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En todo el pasado año 2025, la ola de sicariato azotó ampliamente distintos sectores del país, incluyendo el periodismo. Según la Asociación Nacional del Periodistas (ANP), se produjeron un total de 458 ataques contra la libertad de prensa, calificándolo como el año "más letal" para el ejercicio del periodismo.

"Sicarios nos dicen 'no te metas con nosotros'"

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la ANP, Zuliana Laines, expresó su indignación frente a la hipótesis de posibles robos como la causa de estos atentados, que acabaron con la vida de cuatro periodistas de regiones.

"Es insostenible que se intente deslizarlo, porque a ninguno de nuestros colegas les quitaron ni ni los vehículos en los que se desplazaban, ni los celulares que portaban, ni sus equipos de transmisión", aseguró.

Ante la certeza de la ANP de que se trataron de asesinatos por encargo, Laines exhortó al Poder Judicial a iniciar investigaciones con el fin de determinar responsabilidades y ejecutar detenciones.

Cuatros periodistas asesinados en el 2025 son de regiones.

En ese sentido, recordó que, en unos días, se cumplirá un año del asesinato del periodista Gastón Medina en Ica y que, pese a ello, aun no se ha hecho justicia.

"Más allá de la detención preliminar de un sicario que presuntamente jaló el gatillo contra él, no tenemos indicios de cuál es el móvil que está manejando la Fiscalía de Derechos Humanos respecto al crimen, ni quiénes serían los autores intelectuales", sostuvo.

En medio de la indignación, la representante de la ANP señaló que el gremio ha calificado al 2025 como "el año más letal para el ejercicio del periodismo del siglo reciente".

"Hoy hablamos de los asesinatos, que es el peor ataque, que viola el derecho a la vida, que intenta dejarle un mensaje a todos nosotros como periodistas, que es ese 'no te metas con nosotros'", señaló en referencia a los responsables de los sicariatos.

Estos fueron los cuatro periodistas asesinados en 2025

En 2025, cuatro periodistas fueron asesinados a manos del crimen. El pasado 20 de enero, fue asesinado Gastón Medina tras denunciar hechos de posible corrupción en el Gobierno Regional de Ica, jueces superiores del Poder Judicial y posibles mafias locales.

El 7 de mayo del 2025, el comunicador Raúl Celis fue asesinado en Iquitos. Sin embargo, su caso no ha tenido avances en materia de captura de los criminales que perpetuaron el ataque.

A inicios de diciembre, el pasado sábado 6, el periodista Fernando Núñez Guevara fue una víctima más del ataque criminal en La Libertad. La investigación policial aún no ha determinado con firmeza la captura de los sujetos que perpetraron el crimen.

Días después, el pasado 12 de diciembre ocurrió el ataque en contra de Mitzar Castillejos en Aguaytía, Ucayali, cuya investigación aún no ha brindado frutos respecto a la captura de los dos sujetos incriminados.