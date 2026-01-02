Alcalde distrital de Pataz: "El REINFO no es el problema, son las personas que hacen malas prácticas"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas Villalobos, defendió la figura del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pese a su demostrada ineficiente labor para llevar a cabo la formalización minera desde su entrada en vigor en el año 2016.

Es importante señalar que, en julio último, el alto comisionado para el combate contra la minería ilegal, general FAP (r) Rodolfo García Esquerre, quien además preside la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo encargada de abordar esta problemática, reveló que de 84 000 mineros inscritos en el REINFO, tan solo el 2.4 % ha logrado formalizarse.

El problema no es el REINFO, el problema son quienes lo manejan

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el burgomaestre cuestionó la exclusión de más de 50 000 REINFOS por parte de la administración de la expresidenta Dina Boluarte y recientemente avalada por el Gobierno de José Jerí y el Congreso en el marco de la ampliación de esta herramienta.

En ese sentido, objetó que cada vez que se produce un hecho de violencia en su territorio se tenga que vincular a la minería, cuando - según él - no todos los casos guardan relación con esta actividad, dejando en claro que tal afirmación en la opinión pública y especialistas solamente tiene un pretexto y es dejar sin efecto el REINFO, situación que rechaza totalmente, porque para su concepto y experiencia, no está mal que se tenga activo dicho dispositivo.

"El REINFO no es el problema, el problema son las personas que hacen mal la práctica", aseveró a Exitosa, con referente a su incapacidad de formalizar a la minería. Asimismo, aseveró que la minería artesanal "no dejarán de trabajar".

Sobre el último enfrentamiento que dejó tres fallecidos en la bocamina 'Papagayo', cuestionó que el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, no lo haya considerado al momento de emitir su comunicado donde exige acciones al Ejecutivo para hacerle frente a esta recurrente situación situada en la región La Libertad.

En diálogo con Exitosa, el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, afirmó que el REINFO "no es el problema" de la minería, sino las malas prácticas de quienes la ejercen.



¿Qué dice la ampliación de REINFO?

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el pasado 26 de diciembre, el REINFO tendrá vigencia hasta el último día del 2026 o hasta que promulgue la Ley Mape con su respectivo reglamento.

Del mismo modo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los Gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementará y adoptará las "acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

La ley también obliga a los titulares inscritos a sincerar su ubicación georreferenciada en un plazo máximo de 120 días calendario, desde su entrada en vigor, con el objetivo de verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas.

Asimismo, ordena la transferencia del acervo documentario desde los Gobiernos regionales hacia el MINEM vinculado al proceso de formalización minera integral, incluyendo expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y cualquier otro documento relacionado, todo en un plazo máximo de 60 días calendario.

En el mismo plazo, la Sunafil se encargará de establecer las disposiciones reglamentarias para verificar que los titulares inscritos en el REINFO cumplan con la incorporación de sus trabajadores en planilla, conforme a la normativa laboral vigente.

Cabe señalar, que también ha sido modificado el artículo 11 del Decreto Legislativo 1107, Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.

Pese a la peligrosidad del REINFO advertida por una serie de especialistas, para el alcalde distrital de Pataz no está mal su figura, debido que, quienes lo obtienen hacen un mal uso de esta herramienta en agravio del Estado.