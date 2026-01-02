Familia de ingeniero desaparecido recibe llamadas desde el penal de Cañete: "Tengo información"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 29 de diciembre, el ingeniero Michel Asto Delgado de 34 años desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno en un céntrico punto de Independencia. A partir de ahí, su familia ha iniciado una búsqueda incesante para dar con su paradero, más aún cuando un día después de los hechos se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias.

Familia de ingeniero desaparecido recibe llamadas desde el penal de Cañete

Para colmo de males, en las últimas horas la madre del desaparecido ha recibido llamadas de delincuentes que se encuentran presuntamente en el penal de Cañete quienes les exigen la suma de al menos S/ 1000 soles para darle información sobre su hijo.

Según estos criminales, Michel Asto Delgado fue secuestrado por lo que ahora piden esta cantidad para facilitar la búsqueda. La familia quedó en responder ya que de momento no cuentan con los recursos económicos para atender este pedido.

Realizan plantón en comisaría de Payet

Ahora, sobre las primeras horas de este viernes 2 de enero, amigos y familiares de Michel Asto Delgado de 34 años realizaron un plantón a las afueras de la comisaría de Payet para exigir a las autoridades que trabajen lo más rápido posible para encontrar a su ser querido.

Según Exitosa pudo conocer, el padre de familia de 2 niños salió de su trabajo el 29 de diciembre, tomó un bus del Metropolitano bajando en la estación Izaguirre. Caminó a unas cuadras hasta el centro financiero ubicado cerca al Royal Plaza, retiró dinero de un cajero y luego desapareció sin dejar rastro alguno.

Su prima indicó a nuestras cámaras que no cuentan con el apoyo necesario de las autoridades ya que les están negando el acceso de las cámaras de seguridad y que la fiscal aún no cuenta con la información necesaria para resolver el caso.

"En la comisaría nos han indicado que ellos ya cumplieron, que hicieron todas las diligencias con la fiscal; sin embargo, nos hemos apersonado a la Dirincri y nos nos dan ayuda nos han cerrado las puertas, tratamos de comunicarnos con la fiscal y que ella no tiene conocimiento de esta desaparición que todos sus casos están terminados y ella no sabe nada de su familiar", indicó.

Posteriormente, hizo un llamado al presidente José Jerí y otros altos funcionarios del Ejecutivo para que puedan recibir la ayuda necesaria durante su búsqueda.

"Al alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, al general Arriola, al ministro del Interior Vicente Tiburcio, al presidente José Jerí, les aclamamos, les suplicamos que nos ayuden. Nos ponen peros, no nos dan las imágenes, no nos dan acceso a nada, nos dicen que tenemos que presentar cartas y esperar 15 días", finalizó.

