Cámaras captan el momento del ataque contra la agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta'

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exitosa logró acceder a las cámaras de seguridad que registraron el preciso momento del ataque armada contra la agrupación musical 'Carlos Miguel y Orquesta' durante un concierto en Carabayllo.

Video de seguridad

Un equipo de este medio acudió hasta el lugar en el que se registró el atentado contra la banda musical en presencia de cientos de asistentes. En el lugar se observa aún el estrado en el que los artistas se presentaban, ubicado en plena calle del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru.

El escenario es de aquellos que se usan solo con algunos fierros que conforman la estructura y forrado con una tela de color negra, en la base se observa una serie de ladrillos que funcionan como base en algunas patas.

Las cámaras de seguridad en cuestión cuentan con sonido además de las imágenes, en estas se observa al público disfrutando del inicio del 2026, ya era de noche, y se escucha a la orquesta realizar su presentación. Se observa de pronto una motocicleta pasar, baja la velocidad cerca al evento y automáticamente se escuchan hasta tres disparos contra la agrupación.

Las personas en la unidad motorizada huyen rápidamente y se observa que, alertada por el sonido una vecina sale de su vivienda para averiguar que sucedió. Mientras tanto. se nota movimiento de parte del público, pues las personas comenzaron a retirarse atemorizadas por lo ocurrido.

Se escucha una voz gritar "hay un herido" y silba para llamar la atención, mientras que algunos asistentes aún en el lugar se mueven frente al escenario y otro observan lo que sucede.

Carlos Miguel se pronuncia

En declaraciones a Exitosa, el cantante Carlos Miguel, reveló que tras el ataque a su orquesta decidió suspender sus presentaciones debido a que su prioridad en este momento es la recuperación de los dos integrantes de su agrupación que resultaron heridos.

El intérprete detalló como vivió aquella noche en la que se registró el ataque en pleno concierto que estaba brindando en Carabayllo.

"Estábamos pasando una bonita noche, empezando el año nuevo como tenía que ser pero pasó esta desgracia empezando el año. En verdad que, todo esto es una pesadilla para mi, yo no imaginé que me tocaría pasar por estas cosas", señaló.

Recordó que hace tres meses recibió mensajes amenazantes que le indicaban que para presentarse en Lima Norte tenía que comunicarse con dicho grupo criminal: "Traté de solucionarlo, pero no imagine que iba a pasar esta desgracia". Además, negó haber recibido alguna amenaza previa a la presentación del último 1 de enero.

Es por este caso que Exitosa accedió a las cámaras de seguridad del momento del ataque a la agrupación musical Carlos Miguel y Orquesta, que dejó a dos heridos, quienes vienen recuperándose en el Hospital Sergio Bernales.