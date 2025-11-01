Cronograma de pagos ONP en noviembre: Estas son las FECHAS clave para cobrar tu pensión

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tienes pensión en la Oficina de Normalización Previsional (ONP)? Conoce las fechas clave del cronograma de pagos en noviembre del 2025, vía Banco de la Nación. La medida aplica para aquellos que forman parte de regímenes del Decreto de Ley N.º 19990, 18846 y N.º 20530, entre otros.

Pago ONP para pensionistas

Noviembre no solo llega con la noticia del segundo depósito del año de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o la continuación del octavo retiro de AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), sino que también habrá buenas nuevas para los jubilados que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones e incorpora tanto a los beneficiarios de los regímenes 19990 y 20530 como a quienes reciben su pensión mediante modalidades especiales, entre ellas el cobro a domicilio.

Pues bien, el Banco de la Nación ya dio a conocer las fechas clave en que los pensionistas podrán recibir el abono de su dinero acumulado desde el 7 de noviembre y así poder afrontar ciertos gastos básicos, principalmente por fiestas de fin de año como Navidad.

La ONP recomendó a los usuarios revisar con anticipación los días asignados y tomar medidas de seguridad al momento de recibir su dinero, especialmente en los casos de entrega en el hogar. Ten en cuenta los siguientes días que podrás acceder a tus aportes y no te quedes fuera del proceso:

Régimen del Decreto Ley N.º 19990

Los primeros que cobrarán sus pensiones serán los jubilados que pertenecen a la Ley 19990, siguiendo el habitual orden alfabético:

Viernes 7 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre A y C.

Lunes 10 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre D y L.

Martes 11 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre M y Q.

Miércoles 12 de noviembre: Apellidos paternos que inician con letras entre R y Z.

Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre.

Los pensionistas podrán consultar y descargar gratuitamente su constancia de pago a través del portal web oficial del organismo, y acceder a su pensión mediante el Banco de la Nación o las entidades financieras BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. También ten en cuenta que se incluyen pensionistas de la Ley N° 27803.

Régimen del Decreto Ley N.º 18846 y N.° 20530

Pago a domicilio Decreto Ley 18846: Fecha de pago del 16 al 23 de noviembre .

. Pago a domicilio pensiones por encargo: Fecha de pago del 16 al 23 de noviembre.

Dichas fechas también aplican para quienes pertenecen al Decreto Ley N.° 20530 y aquellos que reciben pensiones por encargo.

Régimen de la Ley N.º 30003 - Pensionistas pesqueros

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación: Fecha de pago el 13 de noviembre.

Pago a domicilio: Fecha de pago del 16 al 23 de noviembre.

Régimen Ley N.º 26790

Los pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo recibirán su pago en estos días de noviembre:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación: Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro el 13 de noviembre.

Pago a domicilio: Fecha de pago del 16 al 23 de noviembre. Para obtener más información sobre el tema puedes acceder al siguiente LINK.

De esta manera, se reveló el cronograma de pagos de pensiones que se darán en el mes de noviembre 2025, según lo revelado en la página oficial del Banco de la Nación.