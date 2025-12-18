Minedu realizó purga: Separó a cientos de docentes con condenas o procesados por delitos graves

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de trabajadores del Ministerio de Educación (Minedu), entre los que se encuentran docentes y personal administrativo condenados o procesados por delitos graves, han sido separados durante lo que va del 2025. Esto forma parte de las acciones adoptadas para garantizar entornos escolares seguros promovidas por esta cartera.

Se encontraban laborando

En total, se apartó de su cargo a 603 trabajadores, de los cuales 568 eran profesores y 96 de áreas administrativas, que se desempeñaban en instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Por contar con sentencias condenatorias firmes, 91 personas (68 docentes y 23 administrativos) fueron separadas de manera definitiva.

De acuerdo a los datos que maneja el Minsa, el delito más recurrente en estos casos fue la violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, con 66 registros. Le siguen otros tan igual de graves como terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas.

🛡️ Escuelas seguras para nuestros estudiantes



El Minedu separó este año a 664 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves, reafirmando su compromiso con la protección de los estudiantes y con entornos educativos seguros en todo el país.#NDP 👉... pic.twitter.com/X4jiDL1Aa7 — Ministerio de Educación (@MineduPeru) December 18, 2025

Con respecto a las 573 personas que contaban con procesos judiciales vigentes (500 profesores y 73 administrativos), los delitos por los que se le acusaban eran violación sexual, terrorismo y apología del terrorismo. Otros son homicidio doloso, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores mediante medios digitales, conforme a la normativa vigente.

Sobre esto, el titular de esta cartera, Jorge Figueroa Guzmán aseguró que tienen una postura firme: "Nuestra prioridad es proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros. No permitiremos que personas involucradas en delitos graves permanezcan en el sistema educativo", sostuvo.

Minedu anuló nombramientos

Esta misma semana esta cartera ministerial anunció que retiró el nombramiento de 42 profesores que habían presentado documentación falsa de discapacidad. Estos fueron entregados en los Concursos para la Carrera Pública Magisterial de los años 2022 y 2024, por los que se les inició diversos procesos en contra de los infractores.

Como parte de su política de integridad y transparencia, se realizó una investigación sobre los 97,675 docentes que ingresaron a la CPM en los años mencionados, detectando que 42 de ellos no se encontraban registrados en el Conadis ni en el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas del Minsa.

Por contar con procesos vigentes o sentencias condenatorias, 603 docentes y administrativos que laboraban en centros de enseñanza públicos y privados fueron separado por el Ministerio de Educación en lo que va del 2025. Los delitos más frecuentes fueron violación de la libertad sexual, terrorismo, homicidio doloso, tráfico de drogas.