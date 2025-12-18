RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tras atropello

Inspectores municipales no tienen competencia legal para dirigir el tránsito, según experto

El exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, señaló que fue "una negligencia" el atribuirle la función de tránsito a la inspectora municipal.

Atropello de inspectora municipal fue "una negligencia", indicó
Atropello de inspectora municipal fue "una negligencia", indicó (Composición Exitosa)

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/12/2025

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, sostuvo que los inspectores municipales no tienen facultades legales para dirigir el tránsito vehicular, por lo que se estaría poniéndolos en peligro si son designados para dicha función. 

Inspectores no cuentan con esta competencia

En principio, el lugar donde ocurrió el accidente es una "mal llamada Vía Expresa" debido a que no cuenta con las características de funcionamiento y de seguridad. "Ha sido inaugurada sin una adecuada intervención en las intersecciones", precisó Barreto.

"No existen inspectores municipales de tránsito (...) Esta persona no tiene competencia legal para dirigir el tránsito y administrar el derecho de paso", señaló.

En ese sentido, señaló que en el caso de la trabajadora atropellada "se está exponiendo su integridad" debido a que no cuenta con la formación en técnicas de control para dirigir el tránsito. 

A pesar de ser considerada un actividad rutinaria, en realidad se necesita contar con las técnicas como la utilización del silbato, las varas luminosas, entre otras. "Se puede deducir que no ha sido capacitada", indicó.

Minedu realizó purga: Separó a cientos de docentes con condenas o procesados por delitos graves
Lee también

Minedu realizó purga: Separó a cientos de docentes con condenas o procesados por delitos graves

Además, la mujer agraviada se encontraba en medio de la vía intentando dirigir el tránsito en la misma vía cuando ha tenido que estar fuera de la vía de vehículos. "La pista es un espacio para vehículos, no para personas", precisó.

"Llevar a estas personas a vías de alta conflictividad es exponerlos a un riesgo innecesario", comentó. De manera que el caso deberá ser sancionado. 

PNP es la única autorizada para dirigir el tránsito

Por ello, precisó que es la Policía Nacional del Perú (PNP) la "única autoridad que controla y dirige el tránsito"  debido a que cuenta con los métodos e instrucción para hacerlo. 

Proceso electoral de 2026 será el más violento de la historia, advierte exministro tras atentado contra regidora
Lee también

Proceso electoral de 2026 será el más violento de la historia, advierte exministro tras atentado contra regidora

"La única autoridad que puede hacerlo y que de acuerdo al reglamento indica que, su orden prevalece sobre las señales luminosas como el semáforo, es el policía asignado al control de tránsito", aseveró.

El especialista indicó que la inspectora municipal de transporte abarca mototaxis, transporte público e inclusive para el tránsito pero cuando se detectan infracciones con elementos tecnológicos. 

La Municipalidad de Lima tendrá que poner los controles electrónicos para poder detectar las infracciones. Mientras que el rol de los inspectores debería ser desde un centro de control realizando la inspección correspondiente. 

Temas relacionados Accidente Atropellada Surco Vía Expresa Sur

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA