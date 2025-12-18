Inspectores municipales no tienen competencia legal para dirigir el tránsito, según experto

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, sostuvo que los inspectores municipales no tienen facultades legales para dirigir el tránsito vehicular, por lo que se estaría poniéndolos en peligro si son designados para dicha función.

Inspectores no cuentan con esta competencia

En principio, el lugar donde ocurrió el accidente es una "mal llamada Vía Expresa" debido a que no cuenta con las características de funcionamiento y de seguridad. "Ha sido inaugurada sin una adecuada intervención en las intersecciones", precisó Barreto.

"No existen inspectores municipales de tránsito (...) Esta persona no tiene competencia legal para dirigir el tránsito y administrar el derecho de paso", señaló.

En ese sentido, señaló que en el caso de la trabajadora atropellada "se está exponiendo su integridad" debido a que no cuenta con la formación en técnicas de control para dirigir el tránsito.

A pesar de ser considerada un actividad rutinaria, en realidad se necesita contar con las técnicas como la utilización del silbato, las varas luminosas, entre otras. "Se puede deducir que no ha sido capacitada", indicó.

Además, la mujer agraviada se encontraba en medio de la vía intentando dirigir el tránsito en la misma vía cuando ha tenido que estar fuera de la vía de vehículos. "La pista es un espacio para vehículos, no para personas", precisó.

"Llevar a estas personas a vías de alta conflictividad es exponerlos a un riesgo innecesario", comentó. De manera que el caso deberá ser sancionado.

PNP es la única autorizada para dirigir el tránsito

Por ello, precisó que es la Policía Nacional del Perú (PNP) la "única autoridad que controla y dirige el tránsito" debido a que cuenta con los métodos e instrucción para hacerlo.

"La única autoridad que puede hacerlo y que de acuerdo al reglamento indica que, su orden prevalece sobre las señales luminosas como el semáforo, es el policía asignado al control de tránsito", aseveró.

El especialista indicó que la inspectora municipal de transporte abarca mototaxis, transporte público e inclusive para el tránsito pero cuando se detectan infracciones con elementos tecnológicos.

La Municipalidad de Lima tendrá que poner los controles electrónicos para poder detectar las infracciones. Mientras que el rol de los inspectores debería ser desde un centro de control realizando la inspección correspondiente.