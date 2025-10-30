¿Tu AFP ya te pagó? Revisa AQUÍ el LINK para ver el estado de tu solicitud de retiro de hasta S/21,400

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de afiliados ya registraron sus solicitudes para el retiro de su AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400) en los respectivos portales de las administradoras de fondos de pensiones. En ese marco, revelamos el link que permitirá dar seguimiento y ver el estado del trámite.

Octavo retiro AFP 2025 de hasta 4 UIT

El 21 de octubre fue fecha clave para que las personas puedan comenzar a solicitar el retiro de sus fondos de las AFP, según lo estipulado en la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo. El trámite es 100% virtual y gratuito, ingresando solo a las plataformas oficiales de las cuatro administradoras: Integra, Habitat, Profuturo o Prima.

Ten en cuenta que este proceso se llevará a cabo, siempre siguiendo un cronograma organizado en función del último dígito del número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), con fechas específicas asignadas para cada grupo, y un periodo extemporáneo abierto después para quienes no pudieron solicitar en su turno. Puedes revisar el siguiente cuadro para saber el día en que te tocará pedir tus aportes acumulados.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Asimismo, recuerda que la SBS dispuso que el plazo para ingresar las solicitudes será de 90 días calendarios, contados desde el 21 de octubre. También ten en cuenta que el retiro de hasta 4 UIT será desembolsado en un máximo de cuatro armadas mensuales, cada una de 1 UIT (S/5,350) con un intervalo de 30 días entre cada depósito.

Links para ver el estado de tu solicitud

Los afiliados que ya realizaron el registro de su solicitud del retiro de su AFP son aquellos cuyo DNI termina en letra, número 0, 1, 2 y 3. Pese a que siguieron todos los pasos en el proceso, aún tienen una duda ¿dónde pueden verificar el estado de su pedido de hasta S/21,400? Por ello, ten en cuenta los siguientes enlaces que te damos a conocer y así puedas estar tranquilo de no haber cometido algún error:

Link para revisar el estado del retiro en AFP Integra: Según lo señalado por la administradora, se debe hacer CLIC en "¿Cómo va mi solicitud de retiro?" , en este enlace https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Según lo señalado por la administradora, se debe hacer CLIC en , en este enlace https://agenciadigital.afpintegra.pe/ Link para hacer seguimiento en AFP Habitat: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe, ten en cuenta que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro.

www.afphabitat-seguimientoretiro.pe, ten en cuenta que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro. Para ver el estado de la solicitud en Profuturo solo da clic en este ENLACE.

solo da clic en este ENLACE. Respecto a Prima AFP puedes seguir estos pasos anunciados en su página de Facebook:

Clic en https://retiro.prima.com.pe. Dar clic en ver estado de solicitud e ingresar tus datos solicitados. Podrás ver el estado de tu pedido el día siguiente de haberla registrado. A partir de las 3:00 p.m.

Evita estos errores durante el trámite

Durante el registro de solicitud para retirar tu dinero, el sistema de la AFP en el que estés afiliado te mostrará dos opciones sobre dónde deseas recibir tu depósito, si no tienes cuidado en este detalle podrías mandar tus aportes (el monto que coloques durante el trámite) a otro destino, sin darte cuenta. Las alternativas que te mostrarán son las siguientes:

Una cuenta bancaria personal.

Mantenerlo en un fondo de inversión dentro de tu AFP.

Al ver estas opciones, ¡recuerda!, debes escoger la primera y colocar el número de la cuenta de la entidad bancaria al que deseas que vaya tus fondos, el cual debes recordar, no debe ser mancomunada.