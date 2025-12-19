Alcalde de Lima propone que vehículos de carga pesada SOLO circulen de NOCHE: "Para evitar tráfico en horas punta"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo propuso, recientemente, una ley que permita que el tránsito de camiones y vehículos de carga pesada solo puedan circular durante horas de la noche en Lima. Según confirmó, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya contempla un marco legal y disposición para dialogar con el gremio.

"Medios de transporte pesado deben atender en horas adecuadas"

Durante su participación en la "Navidad del Niño Limeño" en el Circuito Mágico del Agua, el burgomaestre reveló que ha planteado esta medida con la finalidad de evitar una mayor congestión vehicular durante el día, sobretodo en horas punta.

"Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta", señaló.

También evidenció la disposición por parte de la MML de dialogar con los representantes de los gremios de transporte correspondientes en torno a esta propuesta. De no llegar a acuerdos, aseguró que deberán "ser rigurosos en el principio de autoridad y en que se dispongan las medidas y hacerlas cumplir como corresponde".

La MML contempla que camiones y vehículos de carga pesada solo puedan transitar en horario nocturno en Lima.

Sobre creación de Guardia Municipal de Serenazgo

En el mismo evento, Reggiardo se refirió a la labor de orden los fiscalizadores en los conglomerados de Mesa Redonda y el Mercado Central.

Según el alcalde capitalino, la MML no está escatimando en esfuerzos para recuperar espacios públicos y retomar el principio de autoridad con buenas formas y maneras adecuadas de ejercer ese rol.

"Si hay excesos evidentemente serán sancionados, pero también tenemos que invocar a la población y a los comerciantes a que respeten al prójimo, a su ciudad y a la autoridad", agregó.

Además, el líder de la comuna limeña destacó su propuesta de la creación de una Guardia Municipal. El objetivo sería profesionalizar al personal del serenazgo y capacitarlos, a fin de que ejerzan una función adecuada y puedan utilizar armas de bajo calibre y uso civil.

"Queremos que los serenos, que suman cerca de 25 mil, puedan estar capacitados óptimamente. Es necesario contar con una fuerza civil y ahora lo que corresponde es que se debata esta propuesta en sesión de concejo", señaló Reggiardo.

Finalmente, el burgomaestre exhortó al Ejecutivo tener celeridad al poner a disposición de la ciudadanía los resultados de la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao. Considera que esta presentación es clave para que la población tenga confianza en sus autoridades mediante señales claras, datas y estadísticas.