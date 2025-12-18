RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Violencia en La Libertad

Proceso electoral de 2026 será el más violento de la historia, advierte exministro tras atentado contra regidora

La advertencia del exministro del Interior, Julio Corcuera, surge tras el ataque en Sausal, Chicama, donde sicarios asesinaron a una regidora Elena Rojas y dejaron siete menores heridos durante una chocolatada.

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/12/2025

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, lanzó una dura advertencia sobre el proceso electoral que vivirá el Perú en 2026. En diálogo con Exitosa, aseguró que será "el más violento en términos de criminalidad de nuestra historia", subrayando que la situación de inseguridad se ha agravado en los últimos años.

"Estamos frente a un proceso electoral, y me apena decirlo, que va a ser el más violento, en términos de criminalidad, en nuestra historia", señaló Corcuera.

La declaración se produjo tras conocerse el ataque ocurrido en la localidad de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, donde sicarios irrumpieron en un evento navideño organizado por la municipalidad.

El objetivo habría sido la regidora Elena Rojas, quien recibió varios disparos mientras se desarrollaban concursos escolares frente a la iglesia del pueblo.

En un primer momento se informó que tres niños resultaron heridos. Sin embargo, el Gobierno Regional de La Libertad confirmó horas después que fueron siete los menores lesionados y que, lamentablemente, la regidora perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.

La entidad expresó sus condolencias a los familiares y condenó los hechos que golpean a la región, agradeciendo además la rápida respuesta del SAMU.

Sicarios sin límites

Corcuera sostuvo que este atentado demuestra que los sicarios ya no consideran el lugar ni las circunstancias para ejecutar sus ataques.

El exviceministro recordó que, aunque en Lima los casos de extorsión han crecido de manera alarmante, en el norte del país la situación se arrastra desde hace más de dos décadas y se ha intensificado en los últimos diez años.

"Esto es recurrente. (...) A veces no se tiene la cobertura debida, la situación en el norte es bastante más grave de lo que podemos imaginar", añadió.

Contexto electoral

La advertencia cobra especial relevancia en vísperas de un proceso electoral que se desarrollará en medio de un clima de inseguridad y violencia. Los recientes atentados contra autoridades locales y el impacto en menores de edad reflejan un escenario de riesgo que podría marcar las elecciones de 2026 como las más peligrosas de la historia democrática del país.

El asesinato de la regidora Elena Rojas y las heridas sufridas por siete niños en Sausal confirman la gravedad de la violencia criminal que atraviesa el norte del Perú. Para Corcuera, este panorama anticipa un proceso electoral marcado por el miedo y la inseguridad, con un nivel de violencia sin precedentes en la historia nacional.

