Alemania: investigan a anciano de 105 años por su presunto rol en campo de prisioneros

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Fiscalía de Dortmund investiga a un hombre de 105 años por su presunta participación como guardia en un campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades alemanas sospechan que su actividad en el recinto podría estar vinculada con la complicidad en múltiples asesinatos.

Según las autoridades, el investigado habría trabajado como guardia en el campo de prisioneros de Senne, ubicado cerca de la ciudad de Bielefeld, en el oeste de Alemania. La pesquisa busca esclarecer cuál fue exactamente su función durante ese periodo.

La investigación habría sido impulsada, según el diario Bild, por la Oficina Central de Ludwigsburg para el Esclarecimiento de los Crímenes Nazis, entidad que reúne antecedentes sobre delitos cometidos durante el régimen nazi.

Red de campos nazis

El recinto de Senne formó parte de una amplia red de campos para prisioneros de guerra utilizada durante el régimen nazi. En este sistema estuvieron recluidas millones de personas, entre ellas prisioneros provenientes de la Unión Soviética.

De acuerdo con información del memorial y centro de documentación Stalag 326, se estima que entre 5,3 y 5,7 millones de prisioneros soviéticos pasaron por esta red. Entre 2,3 y 3 millones habrían muerto debido a condiciones como la desnutrición, enfermedades graves y las consecuencias de los trabajos forzados.

El papel de Senne

El campo tuvo especial importancia para la región industrial del Ruhr, debido al uso de los prisioneros como mano de obra forzada. Según los registros del memorial, unas 310.000 personas estuvieron recluidas en este recinto y decenas de miles fueron enterradas en sus alrededores.

La Fiscalía de Dortmund busca determinar ahora qué responsabilidad habría tenido el hombre durante su juventud y si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por su presunta actividad como guardia.

El caso vuelve a llevar ante la justicia hechos ocurridos hace más de ocho décadas. Aunque el investigado tiene actualmente 105 años, las autoridades alemanas continúan recopilando información sobre su supuesto pasado en el campo de prisioneros de Senne.