Cronograma de PAGOS ONP: ¿Quiénes cobran su pensión el martes 9 de junio?

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te toca cobrar ya? Conoce si eres una de los pensionistas que podrá cobrar su pensión ONP el martes 9 de junio, de acuerdo al cronograma de pagos oficial y la inicial de su apellido paterno, que te revelamos en esta nota de Exitosa.

Pago de ONP de junio inició: ¿Quiénes cobran?

Mientras Perú atraviesa una incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para definir al próximo presidente del Perú, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mantiene informada a la ciudadanía sobre los derechos y requisitos que tienen sus asegurados para acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios de su competencia.

En ese marco, a través de sus redes sociales, reveló que, de acuerdo al cronograma anual mensualizado para el pago de remuneraciones y pensiones a la Administración Pública, así como de las pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990 y otros regímenes, el depósito para los pensionistas ONP inició el viernes 5 de junio, para garantizar la seguridad económica de los adultos mayores.

Ante esta situación surge una interrogante entre los pensionistas, quiénes podrán cobrar sus aportes este martes 9 de junio, según el cronograma de pagos, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno. La ONP precisó que los beneficiarios con este desembolso en esa fecha serán aquellos del 19990 cuyos apellidos inicien con la letra M a la Q.

Más fechas de pago de pensiones ONP

En caso tu apellido no comience con esas letras, no te preocupes, ya que de acuerdo al cronograma de pagos de pensiones de la ONP, quedan más días para que puedas cobrar tus aportes. A continuación las fechas clave para el retiro de tu dinero en lo que resta en el mes de junio:

Apellidos de la R-Z: Pago el 10 de junio.

Pago a domicilio: Del 15 al 24 de junio.

Recuerda que el abono se realiza en cuentas bancarias del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Por otro lado, el jueves 11 de junio recibirán su depósito los 65 mil 602 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Fechas de pago ONP en junio 2026.

Banco de la Nación sobre pagos de sueldo a sector público

Finalmente, no solo los pensionistas ONP podrán cobrar su dinero en junio del 2026, sino también los trabajadores del sector público. El Banco de la Nación, a través de su página web, dio a conocer las fechas diferenciadas en que se realizará el depósito de los sueldos y remuneraciones a la administración pública. Para verificar qué día te toca cobrar puedes acceder mediante este ENLACE.

Así que si eres pensionista ONP ten en cuenta el cronograma oficial para identificar si eres una de las personas que podrá cobrar su pensión este martes 9 de junio para evitar contratiempos.