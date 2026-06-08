¿No votaste en la segunda vuelta electoral 2026? Esta es la multa que deberás pagar, según el JNE

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Conoce cuále es el monto de la multa que deberás pagar si no votaste en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 el 7 de junio o faltaste como miembro de mesa, de acuerdo a las escalas dadas a conocer por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cuál es la multa por no votar en la segunda vuelta?

Perú vivió una importante jornada electoral el último domingo 7 de junio: la segunda vuelta en la cual millones de peruanos votaron para elegir, entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, a quien asumirá el gobierno del país durante los próximos cinco años hasta julio del 2031.

Mientras las expectativas crecen por saber cuáles serán los resultados de la jornada electoral, una nueva interrogante surge en la ciudadanía: ¿qué pasa si no acudí a votar en mi respectivo local de votación o no cumplí con mi función como miembro de mesa? Pues bien, cabe recordar que este grupo de personas deberá recibir una multa económica, según los organismos electorales.

Tal como el JNE precisó en sus redes sociales previamente a esta importante jornada que decidirá el rumbo político del país, el monto que pagarán los que no cumplieron con su deber cívico se calcula de manera escalonada en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente.

Multa por no cumplir como miembro de mesa el 7 de junio

Las tablas de multas para aquellas personas que no fueron a votar el 7 de junio es el siguiente:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos catalogados como "Pobres": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Mientras que los ciudadanos que no cumplieron y no se presentaron como miembros de mesa, tanto para titulares como para suplentes, al momento de instalar las mesas de sufragio, estarán sujetos a esta sanción económica, equivalente al 5% de la UIT: S/275.

¿Dónde ver si tengo multa electoral? Esto se sabe

El JNE también recuerda que para revisar si tienes una multa electoral pendiente puedes verificarlo en el siguiente LINK y seguidamente colocar tu número de DNI. Si verificas que tienes una sanción, puedes pagarla mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas.

Si estás dentro del porcentaje de personas que no acudieron a votar o no cumplieron con su deber como miembros de mesa en esta segunda vuelta electoral, deberás pagar una multa, según las escalas del JNE.