¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio en Navidad, este 25 de diciembre

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en Perú durante Navidad puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tus compras, tus ahorros e incluso, tus planes de viaje por estas fechas. Por ello, conoce cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 25 de diciembre.

Precio del dólar este jueves 25 de diciembre

Muchas personas se encuentran descansando en sus hogares tras celebrar Navidad junto a amigos y familiares. Sin embargo, ello no es impedimento para dejar de un lado importante si buscan saber cuál es el momento ideal, para saber si pueden comprar o vender dólares este jueves. Pues bien, el tipo de cambio, en época navideña, puede afectar el precio de los productos, especialmente si pagas en dólares o con tarjeta de crédito internacional.

Además, durante las fiestas, el comportamiento de los precios del dólar también puede influir en la inflación y en los precios de productos básicos. Por ello, conocer cuál es la fluctuación de esta divisa en Perú te permitirá tomar decisiones estratégicas que ayuden a cuidar tu poder adquisitivo y evitar pérdidas.

Una entidad que te permite estar informado sobre el valor actual de forma diaria de esta moneda extranjera, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación para que identifiques mejor la forma para administrar tu dinero, ya sea para ahorrar, invertir o gastar.

JUEVES, 25 DE DICIEMBRE ¿Cómo cotiza el tipo de cambio HOY en Perú?: AQUÍ el precio del dólar previo a la Nochebuena Lee también COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.369

Estos valores reflejan una ligera variación a la baja, en comparación del día de ayer, 24 de diciembre, ya quela compra era de S/3.362, mientras que la venta presentaba el precio de S/3.371.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Navidad

Otros datos a tener en cuenta, es el tipo de cambio en el mercado paralelo o las principales casas de cambio. Pues bien, según la página de cuantoestaeldolar.pe, esta divisa tiene el siguiente precio este jueves 25 de diciembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

BCRP: Así cerró el dólar ayer

Según lo señalado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la divisa cerró el miércoles, 24 de diciembre en S/3.3650 (con una apertura de S/3.3670), mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/3.3640, con un máximo de S/3.3650 y un mínimo de S/3.3630.

Cotización del tipo de cambio, ayer en Nochebuena.

Además, recuerda que si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco de la Nación o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

Así que si tienes pensado en comprar o vender dólares este 25 de diciembre, conoce primero cuál es su precio actual en Perú y así evitar pérdidas o afectaciones a la economía de tu hogar.