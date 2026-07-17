Mesías Guevara se reuniría con Keiko solo si se convoca al Acuerdo Nacional: "Dentro del marco institucional"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de conocerse los resultados de las elecciones, el excandidato presidencial Mesías Guevara se pronunció sobre la posibilidad de reunirse con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Aunque reconoció que corresponde aceptar el resultado electoral, dejó claro que no participará en encuentros privados con la lideresa de Fuerza Popular y que únicamente asistiría a una convocatoria realizada en un espacio institucional.

Durante una entrevista con Exitosa, el excandidato sostuvo que el diálogo político debe darse en escenarios donde participen todas las fuerzas representativas y no mediante reuniones particulares entre líderes políticos.

"Por lo personal yo sí voy a asistir a una convocatoria, si es que tienen bien convocarme, por supuesto, a una convocatoria amplia, abierta, dentro del Acuerdo Nacional, dentro del marco institucional", afirmó al ser consultado sobre una eventual reunión con la presidenta electa.

Cuestiona el debilitamiento del Acuerdo Nacional

Durante la entrevista, el también exdirigente político lamentó que el Acuerdo Nacional haya perdido protagonismo en los últimos años y responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por haber relegado ese espacio de concertación.

"No, claro, es una institución en la que estamos todos... lamentablemente en ese momento la señora Boluarte prácticamente lo inhabilitó. (...) De ahí nunca más nos volvimos a reunir. (...) La señora Boluarte se despachó contra el Acuerdo Nacional, prácticamente lo desapareció y por lo tanto es un tema que tenemos que ver", expresó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Mesías Guevara afirmó que solo se reuniría con Keiko Fujimori si el encuentro se da en un espacio institucional como el Acuerdo Nacional.



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Asimismo, recordó que una de las últimas reuniones ocurrió durante la crisis social registrada tras los hechos de Juliaca y que, desde entonces, el foro dejó de tener un papel activo en la búsqueda de consensos nacionales.

Guevara critica reuniones de Keiko Fujimori en su 'oficina de la presidenta electa'

Mesías Guevara, a su juicio, indicó que ese tipo de encuentros no contribuye a generar confianza y recordó que el país necesita un diálogo transparente, con participación de todas las fuerzas políticas. En ese sentido, insistió en que el Acuerdo Nacional debe recuperar el protagonismo que tuvo en otros momentos para servir como espacio de concertación.

"Hay que fortalecer y relanzar el Acuerdo Nacional. De tal manera que ahí estén todos los partidos políticos, todos en general, para que de esa manera haya una conversación abierta y pública", manifestó.

En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Mesías Guevara cuestionó las reuniones de Keiko Fujimori en su denominada "oficina de la presidenta electa" y comparó este espacio con prácticas realizadas por Pedro Castillo en el pasaje Sarratea.

"Esas reuniones que hoy están teniendo, que ya parecía Zarratea Naranja, ya no la Zarratea de Pedro Castillo, sino la Zarratea Naranja. Entonces, esa no puede ser el tipo de conversaciones. Tienen que ser reuniones públicas", indicó.

Las declaraciones de Mesías Guevara evidencian que, si bien reconoce el resultado electoral, considera indispensable que cualquier acercamiento con el nuevo gobierno se produzca dentro de un marco institucional y con la participación de todas las fuerzas políticas.

Para el excandidato, fortalecer espacios de diálogo como el Acuerdo Nacional será clave para afrontar los desafíos del próximo gobierno y reducir la confrontación política que persiste en el país.