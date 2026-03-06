¡Cuidado!: Venta de adaptadores para cargar GLP en autos de GNV puede convertirlos en una bomba de tiempo

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética por la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) en el Perú ha generado prácticas riesgosas entre algunos conductores. En redes sociales y talleres mecánicos se han comenzado a ofrecer adaptadores de válvulas que permiten cargar Gas Licuado de Petróleo (GLP) en autos diseñados para GNV, a precios que van desde los 40 hasta los 120 soles.

Peligros inmediatos

Especialistas advierten que esta acción puede convertir al vehículo en una "bomba de tiempo". En los últimos días se han reportado casos de autos envueltos en llamas tras recibir GLP en tanques diseñados para GNV.

El problema radica en que los tanques de GNV están diseñados para funcionar a altas presiones, ya que el gas natural se almacena en estado gaseoso. El GLP, en cambio, opera a menor presión y en estado líquido. Al introducirlo en un sistema no preparado, este puede:

Ahogar el motor.

Deformar el tanque.

Expulsar la válvula de seguridad.

Provocar fugas que terminan en el suelo y desencadenan incendios.

Los adaptadores se ofrecen en plataformas digitales como Marketplace de Facebook, en grupos de taxistas por WhatsApp y en algunos talleres mecánicos. Los vendedores suelen dar información errónea sobre la supuesta seguridad de usar GLP en vehículos pequeños, lo que incrementa el riesgo de que más conductores caigan en la práctica.

Advertencia de Osinergmin

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) exhortó a los establecimientos a no realizar este tipo de cambios de combustible en unidades que no están diseñadas para GLP. De hacerlo, podrían enfrentar sanciones administrativas. Además, recordó que el uso indebido de combustibles compromete la seguridad de los pasajeros y de la ciudadanía en general.

Desesperación por falta de gas natural

La escasez de GNV se originó tras la fuga en el ducto de gas natural en Cusco, que obligó al Gobierno a declarar estado de emergencia por 14 días en el suministro. Mientras se espera la reparación del ducto, algunos sectores han quedado fuera de la lista de prioridad, lo que ha incentivado la búsqueda de alternativas peligrosas como el uso de GLP mediante adaptadores.

La venta de válvulas adaptadas para cargar GLP en autos de GNV representa un grave riesgo de incendios y accidentes. Aunque la crisis energética ha generado desesperación entre conductores, especialistas y Osinergmin advierten que esta práctica no solo daña los vehículos, sino que pone en peligro la vida de los usuarios y de terceros.