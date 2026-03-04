Ministro de Energía y Minas sugiere a taxistas usar gasolina por desabastecimiento de GNV: "Tendrán que subir su precio"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la grave crisis de desabastecimiento del gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, planteó una "alternativa" a los taxistas para que no dejen de brindar sus servicios, mientras la empresa concesionaria de transportar el hidrocarburo logra restablecer sus operaciones en Cusco.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), declaró en estado de emergencia el suministro de gas natural por un periodo de hasta 14 días desde 1 al 14 de marzo de 2026, situación que ha generado enormes colas de autos en todos los grifos de Lima y Callao, así como del interior del país por la falta Gas Natural Vehicular (GNV).

Mensaje a los taxistas

Tras llevarse a cabo una reunión de trabajo intersectorial para abordar la emergencia generada por la deflagración registrada en Megantoni, Cusco, el titular del MINEM "recomendó" a los taxistas afectados por la escasez del GNV a "recurrir" a la gasolina o incluso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) como alternativas inmediatas.

No obstante, propio Alfaro Lombardi reconoció ante los medios de comunicación presentes que este cambio implicará incrementos en las tarifas que ofrecen a sus pasajeros. Cabe señalar que, el Gobierno optó por priorizar el transporte público masivo por sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos existentes.

"Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas", señaló la noche del martes 3 de marzo.

No descarta ampliación por 15 días más

Al ser consultado sobre el estado de las reservas del gas natural, señaló que a la fecha alcanzan el 70 % para atender prioritariamente el consumo residencial en todo el país. Asimismo, el otro 30 % se está destinando a operaciones industriales críticas que no pueden interrumpirse.

Del mismo modo, indicó que el racionamiento actual permite extender el suministro hasta 14 días adicionales según proyecciones técnicas. Además, advirtió que cualquier demora en las reparaciones del ducto podría requerir prórrogas de hasta 15 días más en las medidas restrictivas.

En ese sentido, precisó que el sector minero energético monitorea la situación operativa las 24 horas para ajustar estrategias según evolución técnica. Agregó que, equipos especializados evalúan diariamente las reservas y consumos para evitar colapsos en la cadena de abastecimiento nacional.

Desde el MINEM aseguran que seguirán trabajando, junto al sector privado, a fin de restablecer de forma inmediata la continuidad del servicio en beneficio de la población.