Daniel Urresti propone la contratación de mil patrulleros para Lima: "Solo hay 200 recorriendo la ciudad"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, reveló que sólo hay 200 patrulleros recorriendo la capital por lo que propone la contratación de mil patrulleros que serán derivados a la Policía Nacional.

Daniel Urresti indicó que el burgomaestre de turno tiene aval legal para utilizar los recursos

"La Constitución y la Ley N° 32712 le permiten al alcalde gastar dinero municipal en ayudar en la logística en la Policía y mejorar la capacidad operativa de la Policía. Entonces yo vengo proponiendo para Lima que apliquen una serie de acciones que bien podría el Ejecutiva ejecutarlas de inmediato, pero no tienen interés...", señaló.

"Yo, si llego a ser alcalde de Lima, espero poner en ejecución cinco acciones de inmediato. (...) ¿Qué se necesita en Lima? porque yo estoy postulando para Lima. (...) ¿Sabían ustedes que en Lima solo hay 200 patrulleros recorriendo la ciudad? Eso no es nada, en los últimos 30 años nunca hubieron tan pocos patrulleros", añadió.

"Si sacamos una media, es de 500 patrulleros, que tampoco es suficiente. Nunca estuvimos tan abandonados. 200 patrulleros sería para recorrer San Juan de Lurigancho. He hablado con los jefes operativos de la Policía Nacional, y ellos tienen la capacidad para manejar mil patrulleros más, desde la Muncipalidad de Lima vamos a contratar mil patrulleros y se lo vamos a entregar a la Policía", precisó.

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