La Libertad: declaran en emergencia a 63 distritos de 11 provincias por lluvias de El Niño

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un total de 63 distritos de La Libertad fueron declarados en estado de emergencia debido al peligro inminente provocado por las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. Las jurisdicciones se distribuyen en 11 de las 12 provincias de la región.

La medida busca facilitar la ejecución de acciones de prevención, preparación y respuesta frente a posibles emergencias relacionadas con las precipitaciones que podrían registrarse en los próximos meses.

Entre las provincias comprendidas figuran Trujillo, Otuzco, Ascope, Pataz, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Chepén, Julcán, Santiago de Chuco y Virú.

Trujillo concentra más distritos

La provincia de Trujillo reúne 12 distritos en emergencia, convirtiéndose en la jurisdicción con mayor número de zonas incluidas en la declaratoria.

La lista comprende Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

Por su parte, Otuzco cuenta con 10 distritos bajo esta condición: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil

En Ascope fueron incluidos ocho distritos: Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rázuri y Santiago de Cao.

Las provincias de Otuzco, Ascope y Alto Trujilo están consideradas en peligro ante precipitaciones pluviales

Medida busca prevenir daños

En Pataz, son siete los distritos incluidos en la declaratoria de emergencia: Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huayo, Parcoy, Pataz y Tayabamba. En la provincia de Pacasmayo, fueron considerados Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc; mientras que en Sánchez Carrión, figuran Cochorco, Huamachuco, Sanagorán, Sarín y Sartimbamba.

Por su parte, Gran Chimú comprende cuatro distritos: Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo. En Chepén, la medida alcanza a Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo.

Asimismo, Julcán y Santiago de Chuco incluyen tres distritos cada una, mientras que Virú registra Chao, Guadalupito y Virú dentro de la declaratoria.

Con esta medida, las autoridades podrán reforzar las acciones preventivas y preparar la atención ante posibles afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

La declaratoria comprende así a 63 distritos liberteños, principalmente en zonas consideradas vulnerables frente a las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.