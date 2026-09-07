Sutran: placas que terminen en 6 tienen hasta SEPTIEMBRE para pasar revisión técnica, ¿cuáles son las sedes autorizadas?

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según el cronograma difundido por la Sutran, para este mes de setiembre los conductores que cuenten con un vehículo que tiene una placa de rodaje que terminen en el número 6 deberán pasar por Revisión Técnica Vehicular. Frente a ello, la institución anuncia cómo verificar las sedes autorizadas para realizar este trámite.

Placas que terminen en 6 este mes deberán pasar por revisión técnica

De acuerdo al cronograma de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), organismo vinculado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anualmente se designa un mes con el último dígito de la placa de rodaje.

Por el mes de septiembre, las placas de rodaje que terminen en el número 6 deberán pasar por el proceso que los acredita con un Certificado de Inspección Técnica Vehicular (Certificado ITV), documento necesario para circular y transitar por las vías públicas nacionales, dado que acredita el cumplimiento de condiciones técnicas óptimas del vehículo, según la normativa nacional.

En caso no se cuente con esta certificación, el conductor habrá incurrido en una infracción calificada de muy grave, conforme al Reglamento Nacional de Tránsito, ya que estaría manejando en la vía pública con un vehículo que puede no estar acondicionado para transportarse sin riesgos, un motivo que podría causar eventuales accidentes en las calles.

Según el cronograma establecido, los siguientes meses les corresponderán a las unidades cuya placa terminen en:

Placas que terminen en 6 - Septiembre

Placas que terminen en 7 - Octubre

Placas que terminen en 8 - Noviembre

Placas que terminen en 9 - Diciembre

¿Cómo verifico las sedes autorizadas para pasar por Revista Técnica Vehicular?

Los conductores que busquen realizar este procedimiento este mes, puedes encontrar los diferentes Centros de Inspección Técnica Vehicular verificados y certificados por la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC en el siguiente enlace.

Portal de búsqueda de centros autorizados para realizar la Revisión Técnica Vehicular

Asimismo, la Revisión Técnica Vehicular debe efectuarse por primera vez cuando hayan transcurrido tres años desde la fabricación del vehículo. Sin embargo, la normativa tiene variaciones, ya que los automóviles destinados al servicio de transporte terrestre deben someterse a nuevas inspecciones cada seis meses.

Finalmente, según lo establecido por la Sutran, los conductores que cuenten con vehículos que tienen placas de rodaje que terminen en 6 tienen todo el mes de septiembre para pasar revisión técnica siguiendo el procedimiento correspondiente en las sedes autorizadas por el Estado Peruano.