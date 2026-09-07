Reniec realizará campañas GRATUITAS de DNI del 7 al 13 de septiembre: ¿quiénes serán beneficiados?

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas itinerantes en 24 regiones del país para acceder gratuitamente a diversos trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI). Conoce quiénes serán beneficiados y los horarios de la iniciativa del 7 al 13 de septiembre.

Campaña gratuita del DNI del 7 al 13 de septiembre

A pocas semanas de que se lleve a cabo las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, las autoridades destacan la importancia de que la ciudadanía esté debidamente identificada.

En el marco de esa situación, el Reniec anunció que del lunes 7 al domingo 13 de septiembre realizará una serie de campañas itinerantes a nivel nacional con el objetivo de permitir el acceso gratuito a diversos trámites del DNI. Para facilitar el acceso a la ciudadanía, la institución dispondrá de módulos temporales en plazas de armas, sedes municipales, establecimientos de salud, colegios y locales comunales.

De acuerdo al Reniec, las campañas gratuitas se realizarán en al menos 24 regiones del Perú, incluida la Provincia Constitucional del Callao. La atención será distribuida en fechas y horarios específicos según cada sede.

¿Quiénes serán beneficiados de la campaña del DNI gratis?

El Reniec precisó que las campañas de DNI gratuito del 7 al 13 de septiembre beneficiarán a los ciudadanos en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Además del Callao.

En la jornada se priorizará la atención de sectores en situación de vulnerabilidad, enfocándose principalmente en niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre los trámites que se podrán realizar en la programación establecida son los relacionados con el DNI, recoger documentos previamente gestionados, recibir asistencia registral y orientación sobre los servicios que brinda Reniec. Para poder identificar las zonas específicas donde se realizarán las campañas gratuitas del DNI, el Reniec brindó este LINK de consulta donde se da a conocer cada uno de esos detalles.

¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger?

Finalmente, para aquellos ciudadanos que realizaron previamente el trámite del DNI electrónico 3.0 pueden verificar si su documento ya está disponible ingresando a la plataforma "Consulta el estado de trámite del DNIe".

Ten en cuenta que si el sistema indica que el trámite se encuentra al 100 %, significa que el DNI ya está listo para su recojo. Antes de acudir, se recomienda revisar la programación para confirmar que el punto elegido brinda el servicio de entrega de documentos.

Así que si buscas realizar algún trámite del DNI esta semana, del 7 al 13 de septiembre, ten en cuenta las campañas gratuitas que ofrece el Reniec en 24 regiones del país, con prioridad para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.