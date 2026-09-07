Exministro del Interior sobre pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: "No se va a solucionar el problema contra la inseguridad"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la presentación de pedido de facultades legislativas que presentó el Gobierno al Congreso de la República, el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, sostuvo que aunque sean aprobadas, dicho dispositivo no será suficiente para solucionar la grave crisis de inseguridad ciudadana que a diario atenta contra decenas de peruanos.

En entrevista brindada este lunes 7 de septiembre al programa "Hablemos Claro", resaltó que lo necesario es "gestión, liderazgo y recursos" entre los aparatos que conforman el sistema de justicia y en coordinación con el Poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Keiko Fujimori.

Antecedentes no marcan buena señal para lo que plantea el Gobierno

Tal como se recuerda, el Gobierno presentó al Congreso su pedido de facultades legislativas el pasado 28 de agosto. Dicha fórmula de 66 páginas busca atender la problemática que gira en torno a seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado.

Sobre la ola delictiva que azota a los peruanos, Morán Soto recordó que dicho procedimiento es una "fórmula conocida" y que en anteriores gobiernos no han dado el resultado esperado en favor de la población.

Bajo esta consideración, cuestionó que el Gobierno plantee disponer 15 000 millones de soles para la lucha contra la delincuencia, cuando gran parte del monto está destinado para la remuneración de los agentes policiales y solo una mínima parte quedaría para la compra de elementos tecnológicos, por ejemplo. Esta deficiencia en la asignación de partidas es cuestionada por el exministro, por no tener una visión de gestión y por limitarse a los eventuales resultados de las facultades legislativas.

"¿Cuánto va a invertir el Gobierno en la lucha contra la inseguridad este año, el próximo año y cuando acabe su período de gobierno? Eso indicaba que tenía que hacerse en el Plan Mariano Santos, un horizonte a 10 años. Eso es trabajar a mediano y largo plazo y en el corto plazo trabajar con lo que se tiene y no esperanzarse en la delegación de facultades, que también es un saludo a la bandera", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En conversación con Exitosa, Carlos Morán, exministro del Interior, sostuvo que con el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo ha presentado al Congreso no se va a solucionar el problema contra la inseguridad. En contraposición, resaltó que lo... pic.twitter.com/MmkZYeXHf8 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados cita a Luis Galarreta

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p. m., al primer ministro Luis Galarreta Velarde, con la finalidad de que sustente el pedido de facultades legislativas.

A través de una nota de prensa publicada este domingo 6 de septiembre, el grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), acordó llevar a cabo el encuentro en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario.

"La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes. Por ello, consideramos importante revisar con responsabilidad el alcance de este pedido, procurando la participación de la ciudadanía en este debate público", sostuvo.

Cabe precisar, que frente a la amplitud del pedido formulado por el Poder Ejecutivo, la Comisión ha solicitado a 13 comisiones ordinarias del Congreso, revisar la propuesta legislativa y emitir una opinión en el marco de las materias de su competencia.

Asimismo, puntualizó que se encuentran dialogando con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con instituciones, sindicatos y organizaciones indígenas, para conocer sus "perspectivas y aportes".