Papa León XIV en Perú: Gobernador de Lambayeque exige decreto de urgencia para acelerar obras en la región

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según lo expresado por el titular del Gobierno Regional de Lambayeque, Jorge Pérez se ha hecho un pedido al Ejecutivo en implementar un decreto de urgencia para desarrollar con prontitud una serie de obras destinadas a recibir al papa León XIV en el mes de noviembre de este año.

Lambayeque pide decreto de urgencia para obras por llegada del sumo pontífice

A semanas de la visita papal que se llevará a cabo en diversas ciudades del territorio nacional. En la ciudad de Chiclayo, localidad donde el pontífice desarrolló con anterior su labor pastoral, se vienen desarrollando una serie de proyectos para recibir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Frente a ello, el gobernador de la región, Jorge Pérez, afirmó que, la motivación de un decreto de urgencia es para realizar la necesaria habilitación de recursos para agilizar los procedimientos administrativos vinculados con los proyectos que deberán se realizarán antes de la llegada del papa León XIV.

"Estaría listo si solamente nos dijeran: 'Acá está tu prerrogativa y acá está tu candado'. Estamos abriendo el candado para usar tu presupuesto, pero, mientras no exista eso, se nos están terminando los tiempos y, lamentablemente, nos vamos a poner en un aprieto innecesario, cuando, en realidad, es cuestión simplemente de un papel", expresó el gobernador.

Implementación tecnológica para garantizar la visualización del papa León XIV a la población

Las autoridades correspondientes han previsto ejecutar un helipuerto y acondicionar más de 100 hectáreas de terreno para la misa central del santo padre en el distrito de Pimentel.

Dichos trabajos de adecuación permitirán ordenar los accesos peatonales y vehiculares de las delegaciones que asistirán a la ceremonia litúrgica multitudinaria que se desarrollará en la región. Asimismo, la ruta del papa comprende la visita al Santuario de Nuestra Señora de La Paz, a Santo Toribio y a la Catedral de Chiclayo.

"En el caso de la plaza central, vamos a necesitar no menos de 10 juegos de pantallas, juegos de luces y sistemas de sonidos. Además de toda la plataforma que se está pidiendo", afirmó Jorge Pérez.

Finalmente, la llegada del papa León XIV en Perú viene movilizando a diferentes autoridades para garantizar el correcto desarrollo de la actividad impulsada por la Iglesia Católica. Para ello, el Gobernador de Lambayeque exige decreto de urgencia para acelerar obras en la región que permitan ofrecer lo mejor del sector para el recibimiento.