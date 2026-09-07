Daniel Urresti se compromete a construir 4 megacomplejos policiales para reforzar la PNP

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, ideó una propuesta para frenar la delincuencia en la capital. El político aseguró que, si llega a ser burgomaestre, construirá 4 megacomplejos policiales para fortalecer la presencia de la PNP.

Daniel Urresti promete megacomplejos policiales

dejó en claro que a la infraestructura de la Policía les hace falta un cambio de cara urgente y cuestionó que los alcaldes casi siempre se queden tranquilos construyendo apenas un par de comisarías para cumplir con la gente.

"Tenemos que mejorar la infraestructura de la policía. Eso es de ley. Los alcaldes a duras penas construyen una comisaría, construyen dos comisarías", sostuvo el candidato.

A partir de ello, lanzó su propuesta: si llega a convertirse en alcalde de Lima, buscará construir 4 megacomplejos policiales, y no simples comisarías.

"No voy a construir cuatro comisarías, sino cuatro megacomplejos policiales", afirmó Urresti, quien explicó que estos espacios serían instalaciones de gran tamaño, pensadas para reunir a distintas áreas de la institución.

La idea es que en estos lugares funcionen las unidades operativas y especializadas de la Policía, además de servicios como laboratorios, balística y medicina legal. En otras palabras, se trataría de concentrar en un mismo espacio varias herramientas necesarias para el trabajo policial.

Megacomplejos policiales estarían en los conos

Pero la propuesta no termina en construir los cuatro locales. Urresti también habló de dónde deberían ubicarse. Según explicó, actualmente la Policía está demasiado concentrada en el centro de Lima, por lo que considera necesario llevar esta infraestructura hacia otros sectores de la capital.

El candidato mencionó específicamente al cono norte, cono sur y cono oeste como zonas donde se necesita una mayor presencia policial. Su planteamiento es que los megacomplejos se instalen en sectores donde puedan atender de manera más directa las necesidades de seguridad de la población.

Además, estos espacios tendrían una función adicional. Daniel Urresti planteó que los cuatro megacomplejos también sean centros de flagrancia, con oficinas para fiscales y jueces. "Esos centros de flagrancia significa que van a tener ahí oficina a los fiscales y los jueces", explicó.

Según su propuesta, esto permitiría que los casos de personas intervenidas en flagrancia puedan ser atendidos con mayor rapidez, al tener en el mismo lugar a las autoridades encargadas de continuar con el proceso.

Así, Daniel Urresti se comprometió a construir 4 megacomplejos policiales para reforzar la PNP si llega a la alcaldía de Lima. Estos contarían con unidades especializadas y centros de flagrancia en zonas donde se necesita mayor presencia policial.