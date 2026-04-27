Cevallos cuestiona permanencia de Julio Velarde en el BCR y señala que sus palabras no son sagradas

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato al Senado de Juntos por el Perú, Hernando Cevallos, cuestionó la inamovilidad de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR) en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. Si bien reconoció su mérito en la estabilidad monetaria, señaló que sus palabras "no son sagradas" y que el país necesita una revisión de toda la política económica.

"No se trata de cambiar o no a Julio Velarde, porque podemos cambiarlo y poner a cualquier otro. Se trata de, y estoy haciendo una extensión de lo que puede haber pensado Roberto Sánchez, sobre la necesidad en el país de revisar toda la política económica", dijo en el programa Enfrentados de América Noticias.

Cuestiona inamovilidad de Julio Velarde en el BCR

El exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo argumentó que en el BCR existen siete integrantes que toman decisiones con respecto a la política monetaria (entre ellos, Velarde), por lo que no se debe considerar indispensable a nadie.

En esa misma línea, como representante de Juntos por el Perú (JP), señaló que su partido defiende la autonomía de la institución y precisó que no buscan capturar la institución, sino realizar una revisión de su política y adecuarlo a la realidad del país. "No queremos repetir el gobierno de Alan García", dijo.

"Una cosa es la autonomía del Banco Central y otra cosa es de que digamos que Julio Velarde es inamovible, porque todas sus decisiones son justas en un país donde realmente tenemos que repensar qué vamos a hacer con la economía", señaló.

#Enfrentados | Hernando Cevallos, excandidato al Senado por Juntos por el Perú: Podemos cambiar a Julio Velarde y poner a cualquier otro. Explicó que pueden revisar toda la política económica.



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Según Cevallos, "el problema de fondo es que la economía no está caminando bien" . Asimismo, rechazó que las palabras de Velarde sean consideradas como sagradas, argumentando que existen cuestionamientos a su gestión por parte de economistas como Kurt Burneo, quien también fue ministro de Castillo.

"Todos sabemos el nivel de repercusión de la opinión de Julio Velarde sobre distintos temas. Y sus opiniones sobre los incrementos del sueldo mínimo o el incremento salarial de los CAS no coinciden con su posición sobre las exoneraciones tributarias desde el Legislativo"

Exige soberanía por los recursos naturales del país

Más allá de la crítica al sistema financiero, Cevallos ratificó las intenciones de soberanía estatal sobre los recursos naturales del país. En esa línea, se mostró a favor de la estatización del gas de Camisea y señaló que el proyecto minero Las Bambas debe respetar la decisión de las comunidades locales.

"Este pase de segunda vuelta de Roberto Sánchez en esta contienda electoral a significa que hay un sector muy importante del país que quiere cambios profundos y cambios económicos"

En conclusión, Cevallos cuestionó que Julio Velarde sea considerado una figura inamovible en el BCR y señaló que se necesita "repensar la economía" en el país.