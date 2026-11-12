Historia de fe en medio de la visita del papa León XIV: EsSalud salva a agente pastoral tras compleja cirugía

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En medio de la visita del papa León XIV al Perú, una historia de fe, esperanza y superación destaca por el esfuerzo de una mujer que desea volver a dedicar su vida al servicio de los demás. Se trata de María Elena Montañez Mendoza, una agente pastoral de 59 años que logró superar una grave complicación digestiva gracias a una compleja intervención quirúrgica realizada por especialistas del Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud.

Durante años, María Elena ha dedicado parte de su vida a enseñar catequesis y acompañar espiritualmente a familias de Pachacútec, en Ventanilla. Sin embargo, su labor comunitaria tuvo que quedar en pausa cuando acudió al establecimiento de salud por cálculos en la vesícula y los médicos detectaron una complicación que ponía en riesgo su vida.

Una complicación digestiva que requirió una cirugía de alta complejidad

Durante las evaluaciones, los especialistas identificaron que los cálculos habían ocasionado una lesión que provocó una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno, la primera porción del intestino delgado.

El diagnóstico fue síndrome de Mirizzi tipo V con fístula colecistoduodenal, una condición poco frecuente que requería una intervención quirúrgica especializada para reparar el daño y restablecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Debido a la complejidad del cuadro, el equipo médico determinó que necesitaba una segunda operación, a cargo del doctor Jean Izquierdo, cirujano digestivo especializado en laparoscopia avanzada y cirugía de emergencia, junto con un equipo multidisciplinario del Hospital Negreiros.

La intervención duró aproximadamente seis horas. Inicialmente, los especialistas utilizaron la técnica laparoscópica, que permite observar el interior del abdomen mediante pequeñas incisiones y una cámara. No obstante, por las características de la lesión, tuvieron que continuar con una cirugía abierta.

Durante el procedimiento, realizaron una derivación de las vías biliares hacia el intestino y repararon la comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno.

Exitosa cirugía de EsSalud salvó a agente pastoral.

Ocho días en UCI y una recuperación llena de esperanza

Después de la operación, María Elena permaneció ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió vigilancia médica permanente, cuidados de enfermería y soporte nutricional.

Su evolución favorable permitió que posteriormente fuera trasladada al área de hospitalización. Tras completar los controles correspondientes, recibió el alta médica y regresó a su hogar en el Callao, donde continúa recuperándose bajo las indicaciones de sus médicos y nutricionistas.

Para ella, haber superado esta difícil experiencia representa una nueva oportunidad para retomar aquello que considera su misión de vida: acompañar y ayudar a las familias de su comunidad.

"Doy gracias a Dios que me trajo a este lugar, al Hospital Negreiros, y a los médicos que el Señor puso en mi camino. Estoy siguiendo mi dieta paso a paso para que mi estómago se recupere por completo y pueda volver a cumplir la misión que el Señor me encomienda", expresó emocionada.

Su anhelo es regresar a Pachacútec y continuar con su labor pastoral

Mientras avanza en su recuperación, María Elena mantiene la ilusión de reencontrarse con las familias de Pachacútec, donde durante años ha compartido su fe mediante la enseñanza de catequesis y el acompañamiento espiritual a personas que atraviesan momentos difíciles.

En el contexto de la visita del papa León XIV al Perú, su historia representa un mensaje de esperanza y fortaleza, en el que la fe y la vocación de servicio cobran un significado especial.

Exitosa cirugía de EsSalud salvó a agente pastoral.

Este caso también evidencia la capacidad resolutiva del Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud para atender patologías digestivas de alta complejidad, mediante la intervención de especialistas y el trabajo coordinado de sus equipos médicos, con el objetivo de brindar a los pacientes una nueva oportunidad para recuperar su salud y retomar sus proyectos de vida.