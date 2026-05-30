Indeci emite NUEVO comunicado y ACTUALIZA situación de fenómeno climatológico en el país

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A modo de prevención, el Indeci ha publicado un comunicado que avisa a todos los usuarios diversas actualizaciones relacionadas con la alerta del Niño Costero en el Perú, un fenómeno que afecta las condiciones climáticas en el territorio nacional.

Publicación realizada por Indeci

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que se mantiene vigente el estado de "Alerta de El Niño Costero en el Perú", debido a que las condiciones cálidas del mar que vienen suscitándose frente al litoral peruano.

Según el Comunicado Oficial difundifo en la página del Indeci, el fenómeno podría extenderse hasta aproximadamente febrero de 2027 y amenaza con tener una probabilidad de alcanzar una intensidad moderada que reciba un impacto importante.

Dichi anuncio ha generado genera expectativas entre las autoridades y la población, ya que este fenómeno climatológico suele estar asociado a cambios en las temperaturas del mar, alteraciones en el clima y posibles impactos en diversos sectores económicos y sociales del país.

📢 La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño", ha emitido el Comunicado Oficial #ENFEM N° 10-2026.



Link: https://t.co/X05mfgBCZt pic.twitter.com/lCS9u7lXBf — INDECI (@indeciperu) May 30, 2026

De acuerdo con el organismo encargado de la investigación, existe una gran probabilidad de que continúen las condiciones cálidas en el mar peruano durante los próximos meses. Asimismo, se prevé el desarrollo de un evento de El Niño en el Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4) desde junio de 2026 hasta febrero de 2027.

En ese sentido, las autoridades correspondientes de este estudio, llegaron a la conclusión de que este evento tendría inicialmente una intensidad débil. No obstante, dentro de las especificaciones del mismo, no hay un descarte de que el clima alcance una categoría moderada a finales de año, particularmente en los meses de noviembre y diciembre.

¿Qué cambios significativos se podrían encontrar?

Respecto a las precipitaciones, ENFEN enfatizó en que durante el trimestre comprendido entre junio y agosto se esperan lluvias dentro de los rangos normales en la costa norte del país, de acuerdo con la información estacional disponible.

Asimismo, un sector importante que podría verse afectado es la pesca debido a las condiciones cálidas del océano. Dentro del informe, este tipo de condiciones impacta en el hábitat de la anchoveta en las próximas semanas ya que se desplazará hacía zonas más profundas. Incluso, en la zona norte y centro de la costa peruana seguirá registrándose la presencia inusual de especies marinas asociadas a aguas cálidas.

Con este informe, Indeci actualiza los cambios y vigencias en el clima que ocurrirán en los próximos meses relacionados al fenómeno climatológico en el país.