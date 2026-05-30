Paro agrario en Perú: Arroceros continúan protesta en el país por bajos precios e ingreso de cereales del extranjero

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diferentes puntos del país se han convertido en escenarios de bloqueos y protestas por parte de miles de agricultores quienes exigen acciones inmediatas al Estado. Los impulsores de estas paralizaciones son los productores de arroz de todo el Perú quienes se han visto seriamente perjudicados por la dramática caída del precio de este consumido cereal.

Protestas de arroceros continúan pese a decreto del Ejecutivo

Según indicaron, el Estado ha permitido el ingreso de arroz de diversas partes del mundo a lo que se le suma el incremento de los costos de producción y el alza de los fertilizantes como la urea. Por ello, trabajadores del campo de Piura, Lambayeque, Huánuco, San Martín, Puno y Arequipa pararon para exigir medidas urgentes frente a esta problemática.

La protesta, impulsada por productores arroceros y respaldada por gremios agrarios, ya afecta decenas de tramos viales generando enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú. Uno de los puntos más álgidos es el norte del país donde más de 20 mil agricultores bloquearon el trébol de Catacaos, punto clave de conexión entre Piura, Chiclayo y el Bajo Piura.

El precio del combustible es otro de los factores que han impulsado estas paralizaciones ya que en gran parte del mundo la crisis energética afecta el bolsillo de la población. "Estamos vendiendo por debajo del costo. Así no se puede vivir", indicaron algunos de los líderes agrarios en medio de las manifestaciones.

Arroceros exigen acciones inmediatas del Estado para frenar crisis.

La crisis agraria no es exclusiva del Perú ya que un reciente informe del diario El País de España informó que Ucrania amplió su presencia en mercados internacionales como parte de su estrategia para obtener mayores recursos económicos en medio del conflicto bélico que sostiene con Rusia.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) señaló que la crisis podría continuar, mientras que el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que el Estado debe tomar medidas urgentes para evitar un impacto mayor.

Decreto de urgencia del gobierno no sería suficiente

En medio de esta complicada situación, el gobierno de José María Balcázar aprobó una serie de medidas económicas por un monto de 170 millones de soles. Sin embargo, uno de los principales líderes arroceros como Wilder Vásquez Huanca, dirigente de Conarroz, indicó que este monto no sería suficiente ya que es necesario alrededor de 300 millones.

"En realidad nosotros hemos hecho un análisis de mercado. Y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita S/300 millones", expresó a Canal N.

En resumen, las protestas de productores arroceros continuará debido a la dramática caída del precio de este cereal y al ingreso indebido del producto desde el extranjero.