JNE alerta sobre imagen FALSA que viene circulando en redes sociales sobre los candidatos presidenciales

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado para alertar y combatir la desinformación que circula en redes sociales. A través de su iniciativa de verificación de datos, JNE Fact Checking, la institución informó que una imagen comparativa de los candidatos presidenciales difundida en internet es falsa.

Imagen que circula en redes sociales habría sido alterada

La imagen que está difundiéndose en redes sociales fue alterada y no presenta el contenido oficial. En ese sentido, la publicación tiene la finalidad de ser una advertencia para que los ciudadanos no tomen decisiones con base en información manipulada en una etapa tan importante como la que se está viviendo en el país actualmente.

Según explicó el Jurado Nacional de Elecciones, en diversas plataformas digitales viene circulando una imagen que presuntamente muestra el cuadro comparativo entre los candidatos que participan en la segunda vuelta electoral. No obstante, la organización enfatizó que este gráfico no coincide con la información oficial y ha sido modificada respecto al contenido original elaborado por la institución.



#JNEFactChecking | Imagen comparativa sobre los candidatos presidenciales es FALSA, ha sido alterada.



✅ Consulta información oficial sobre la segunda vuelta en https://t.co/kZHcs3nkJi#EleccionesSinFake pic.twitter.com/ibCho4XH5p — JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

De acuerdo con el comunicado, la versión falsa corresponde a una manipulación de la gráfica presentada en el contexto "Conoce a tu candidato", un apartado que se difunde mediante el canal del JNE que tiene el objetivo de dar información objetiva a la población.

En la publicación difundida por la cuenta oficial a través del hashtag fact-checking del JNE se muestra una comparación entre la imagen alterada y el material auténtico, evidenciando que el contenido que circula en internet fue modificado antes de ser compartido masivamente por diferentes plataformas digitales.

Recomendaciones de la organización

Ante la propagación de contenidos falsos durante la campaña electoral, el JNE exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la procedencia de las imágenes antes de compartirla ya que puede generar una gran ola de desinformación.

La institución recordó que existen canales oficiales donde los ciudadanos pueden consultar datos verificados sobre el proceso electoral, la trayectoria de los candidatos y las propuestas presentadas durante la segunda vuelta.

Asimismo, recomendó desconfiar de publicaciones que no indiquen claramente una fuente oficial o que presenten información que no pueda ser contrastada o consultada en plataformas oficiales. Con esta situación, las autoridades advierten que no se crea todo lo que se difunde en redes sociales porque buscan alterar la opinión pública.

Con esta alerta, el JNE se compromete con los contenidos que consumen los usuarios y como pueden ser perjudicados con la imagen falsa sobre los candidatos presidenciales.