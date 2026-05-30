Sunat anuncia SORTEO VIRTUAL por el uso de comprobantes: Conoce aquí los REQUISITOS y cómo participar

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sunat anunció el próximo concurso virtual que busca premiar a los usuarios de todo el país por el buen uso de comprobantes digitales a través de diversas sumas de dinero en efectivo que serán ejecutadas en dos fechas.

Documento que aprueba las bases del concurso

Por medio de la Resolución de Superintendencia N°.000103-2026/SUNAT, que se dio a conocer el pasado 28 mayo en el diario El Peruano, el concurso constará de dos fechas importantes: una será el 16 de octubre del presente año y la otra será el próximo año, el 16 de febrero de 2027. El concurso está enfocado para usuarios de Lima y provincias. Asimismo, es exclusivo para mayores de edad, ya sea peruanos o residentes de otro país.

Página web del diario El Peruano en el que se difunde la resolución de las bases del concurso virtual de la Sunat

Requisitos para participar

Para postular de este proceso, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de la Sunat e introducir sus datos personales, en los que se debe tener en cuenta los siguientes pasos.

Uso de documentación: Documento Nacional de Identidad Electrónico , Carné de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia.

, Carné de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia. Información personal: Nombres completos, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico activo.

Nombres completos, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico activo. Validación del proceso: Según el correo registrado, el sistema otorgará un código de identidad y de verificación. Una vez validado, se generará el acceso definitivo al Módulo del Participante.

Un dato importante a tener en cuenta es, que solo se permite ingresar un máximo de tres documentos del mismo RUC emisor por cada fecha de emisión. Las boletas se registran una única vez.

¿Cómo se distribuirán los premios?

A manera de incentivo para la población, se sortearán 208 premios de dinero, en la que la más alta es de 100 mil soles en efectivo. En ese sentido, para la creación del certamen virtual, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, ha destinado más de 800 mil soles por sorteo, y al ser dos fechas, se estima que el gasto llegará a 1 millón 600 mil soles.

120 premios de S/ 500

de S/ 500 70 premios de S/ 1,000

de S/ 1,000 10 premios de S/ 5,000

de S/ 5,000 5 premios de S/ 10,000

de S/ 10,000 1 premio de S/ 20,000

de S/ 20,000 1 premio de S/ 50,000

de S/ 50,000 1 premio mayor de S/ 100,000

Finalmente, el anuncio de este sorteo virtual realizado por Sunat busca premiar a los usuarios de todo el territorio nacional por el buen uso de comprobantes digitales que se sortearán en dos distintas fechas.