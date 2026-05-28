Transportistas urbanos de Lima y Callao han sido excluidos del subsidio del Estado, afirma Coordinadora de Transporte

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, cuestionó que el transporte urbano de Lima y Callao no haya sido incluido en el subsidio anunciado por el Gobierno, indicando que el decreto de urgencia para este rubro en específico no ha sido publicado aún.

Transportistas urbanos han sido excluidos del subsidio

Esta mañana, el Gobierno de José María Balcázar oficializó la entrega de un subsidio de S/4 por galón de diésel dirigido a transportistas de personas y carga para los próximo dos meses. Sin embargo, la Coordinadora de Empresa de Transporte Urbano cuestiona que la norma publicada excluya de su ámbito de aplicación a los operadores formales de Lima y Callao.

"Como bien dice la norma, en el punto 2.2.2., nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio vía el mecanismo de devolución por la compra de combustible, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia", señaló Vargas en conversación con Nicolás Lúcar.

Según indicó Héctor Vargas, representante del gremio, se tenía conocimiento de que el Ejecutivo se encontraba evaluando publicar dos decretos de urgencia para aliviar el impacto económico en el sector debido al alza de combustible. Uno se aplicaría para el transporte de carga e interprovincial, y otro para el sector de Lima y Callao.

No obstante, Vargas refiere que hasta la fecha no se ha publicado ninguna norma referida al segundo punto ni tampoco hay un pronunciamiento por parte de las autoridades, un gesto que solo "refleja insensibilidad". "Es lamentable que el Gobierno no diga 'Esto es lo que va a suceder en los próximos días'. Nos tiene en una incertidumbre", sostuvo.

Decreto de urgencia busca dividir al sector Transporte

Héctor Vargas también cuestionó que en el Decreto de Urgencia N° 004-2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realice la transferencia total mediante la Autoridad de Transporte Urbano y el Callao (ATU) y, a pesar de ello, no sean considerados.

"Si nosotros que somos de transporte urbano, que dependemos de ATU. no estamos en el decreto de urgencia, y otros sectores que no están bajo el régimen de ATU sí están, decimos: ¿Qué es lo que ha sucedido?", reclamó.

En ese sentido, Vargas consideró que el decreto de urgencia publicado hoy es una "respuesta política" que busca "dividir" al sector transporte. "Con esto hace daño no solamente al sector, sino al público usuario", comentó.