Hermano de Alejandra Baigorria arremete contra Mario Hart y lo llama "vividor": "Lo sé de primera mano"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las redes sociales se calentaron luego de que Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, se metiera en una polémica que tenía como protagonista a Mario Hart. El empresario no se quedó callado y calificó de "vividor" al exchico reality, comentario que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Sergio Baigorria tilda de "vividor" a Mario Hart

Todo empezó cuando la influencer Alexandra Chávez cuestionó a Mario Hart en TikTok por la forma en que, según lo expuesto, dividía 50/50 los gastos durante su matrimonio con la modelo venezolana Korina Rivadeneira. El tema comenzó a generar comentarios en redes y varios usuarios se sumaron a la discusión.

Pero lo que nadie esperaba era que Sergio Baigorria apareciera en la caja de comentarios. El hermano de Alejandra, quien además es su mano derecha en sus negocios, dejó el mensaje: "Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano", escribió desde su cuenta oficial de Instagram.

La frase cayó como baldazo de agua fría, sobre todo porque Mario Hart y Sergio Baigorria llegaron a ser familia política cuando el piloto mantenía una relación con Alejandra Baigorria.

Sin embargo, el empresario terminó su comentario con un emoji de una carita riendo, detalle que hizo pensar a algunos usuarios que su mensaje pudo haber sido escrito en tono de broma.

Aun así, la palabra "vividor" quedó dando vueltas y los usuarios no tardaron en reaccionar. Algunos calificaron el comentario como bastante fuerte, mientras que otros incluso le respondieron directamente a Sergio.

"Qué fuerte", "Ahora salen todos a decir que es un vividor si lo de ellos fue hace años" y "Vividor eres tú" fueron algunas de las respuestas que dejaron los internautas. Otros prefirieron etiquetar a Alejandra Baigorria y Mario Hart, esperando que alguno de los dos se pronuncie.

¿Qué pasó entre Alejandra Baigorria y Mario Hart?

Para entender por qué el dardo de Sergio Baigorria prendió la pradera, toca irnos varios años atrás. En 2010, Mario Hart y Alejandra Baigorria eran una de las parejas más conocidas de la televisión peruana. Ambos eran figuras de Combate y su romance estaba constantemente bajo los reflectores.

Sin embargo, tras cuatro años de estar juntos, la pareja decidió dar un paso al costado y terminar. En declaraciones pasadas, Alejandra confesó que tenían metas distintas y añadió que Mario no estaba para matrimonios ni hijos.

Con el paso de los años, cada uno siguió su camino. Alejandra se enfocó en sus negocios y en su vida personal, mientras que Mario continuó desarrollándose en la televisión, el automovilismo y otros proyectos.

Ahora, una discusión en redes volvió a poner sobre el tapete aquella antigua relación, pero esta vez con Sergio Baigorria lanzando una llamativa frase sobre su excuñado.

Así, Sergio, hermano de Alejandra Baigorria, sorprendió al llamar "vividor" a Mario Hart y decir que lo sabía "de primera mano". Aunque acompañó el mensaje con una carita riendo, su comentario generó todo tipo de reacciones en redes.