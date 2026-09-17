Millie Bobby Brown vuelve a ser mamá: actriz de 'Stranger Things' adopta a su segundo hijo a los 22 años

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres por segunda vez mediante la adopción de un bebé, según confirmó una fuente a la revista People este jueves 17 de septiembre. La protagonista de 'Stranger Things', de 22 años, y el hijo del músico Jon Bon Jovi, de 24, recibieron al nuevo integrante de su familia poco más de un año después de adoptar a su primera hija.

La noticia sorprendió a sus seguidores, pues la pareja ha mantenido una postura reservada respecto a su vida familiar. Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado una declaración pública sobre la nueva adopción, por lo que no se conocen detalles sobre el nombre o el sexo del bebé.

En septiembre, Brown publicó imágenes de un paseo familiar por los Dolomitas, en Italia, donde se le observa cargando a una niña mientras su esposo lleva un portabebés. La publicación fue interpretada como una señal de la llegada del nuevo integrante , aunque el bebé no aparece visible en las imágenes.

Una familia que crece con adopciones

La primera hija de Brown y Bongiovi llegó a su hogar en agosto de 2025. En aquella oportunidad, ambos compartieron su felicidad por iniciar una familia y expresaron su deseo de mantener este proceso en privado. La nueva llegada representa un segundo paso en el proyecto familiar que la pareja ha construido desde su matrimonio.

En marzo de 2025, en un podcast llamado SmartLess, Brown habló sobre la maternidad, y cómo quería ser madre a través de la adopción. "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19.

Y ya sabes, ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí", comentaba entonces la actriz de Enola Holmes. "Quiero centrarme en establecerme de verdad como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia", explicaba entonces.

"Quiero una gran familia. Yo vengo de una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente, está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar", indicó.

Un matrimonio lejos de los reflectores

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron en 2021 y anunciaron su compromiso en abril de 2023. La pareja celebró una boda privada en mayo de 2024 y posteriormente realizó una ceremonia más festiva en septiembre del mismo año.

Desde entonces, ambos han procurado proteger su intimidad, especialmente en lo relacionado con sus hijos. La actriz, reconocida internacionalmente por interpretar a Eleven en 'Stranger Things', continúa desarrollando su carrera mientras comparte su vida familiar con Bongiovi.

La llegada del segundo hijo adoptivo de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi marca una nueva etapa para la pareja, que ha decidido mantener los detalles de su familia bajo reserva. Mientras sus seguidores celebran la noticia, la actriz continúa equilibrando su vida personal y su trayectoria en el entretenimiento.